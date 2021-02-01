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01 Şub 2021 - 22:55- Magazin G: 01 Şub 2021 - 23:00

Füsun Batum’dan Gönül Titreten Şarkılar: ”Sadece Senin İçin”

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Füsun Batum’un usta bestekarların birbirinden güzel klasikleşmiş eserlerinin yer aldığı 5 şarkıdan oluşan yeni albümü “Sadece Senin İçin” GR8 Yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda.
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Füsun Batum’un 5 şarkıdan oluşan “Sadece Senin İçin” isimli yeni albümü GR8 Yapım Etiketi ile dinleyicileriyle buluşuyor. 2013 yılında “Büyülü” albümü ve 2020 yılında çıkardığı “Kartanem” ve “Yüce Dağ Başında Harman Geç Olur” isimli tekli çalışmalarının ardından Tanju Erol müzik direktörlüğünde hazırlanan albüm 4 Şubat 2021 Perşembe gününden itibaren tüm dijital platformlardan dinlenilebilir.

Bursa Musiki Cemiyeti’nde başlayan sanat yaşamını aldığı konservatuar eğitimi ile 20 yılı aşkın süredir profesyonel olarak devam ettiren Füsun Batum, Türk Sanat Müziği severler için naif ve güçlü sesiyle hazırladığı yeni albümü “Sadece Senin İçin”  ile dinleyicisini etkilemeye devam ediyor.

Aranjesini Ali Akaçça’nın yaptığı Füsun Batum’un “Sadece Senin İçin” albümünde Digital Bas, Rhodes ve Piyano’da Ali Akaçça, Klarnet’te Tanju Erol,  Keman ve Viyola’da Metin Kabacı, Viyolensel ve Keman’da Murat Süngü, Ud’da Caner Altınbaş, Kanun’da Samet Çelikel, Kemençe’de Neva Gülses, Ritm’de Rahmi Göçmen, Davul’da Timur Tarkan Tana, Gitarlar, Buziki ve Tanbur’da Serkan Geçin yer alıyor. Albümün kayıtlarını Hasan Umut Önder (Stüdyo Koma), Mix & Mastering’i Burak Özbilen (GR8 Yapım), albüm fotoğraflarını Mert Ceylan ve görsel tasarımlarını ise Serkan Niyaz Ciner (Profcat Medya) yaptı.

Beş şarkılık “Sadece Senin İçin” albümünde usta bestekarlar birbirinden güzel besteleriyle Füsun Batum’un yanında yer aldılar.  Büyük bestekarlardan “Veda busesi”, “Kapın Her Çalındıkça”, “Avuçlarımda Sıcaklığın Var” gibi şarkıların bestekarı rahmetli Yusuf Nalkesen, Kürdilihicazkar makamı olan “Saymadım Kaç Yıl oldu” eseri ile; “Gözleri Aşka Gülen”, “Ankara Rüzgarı” gibi dillerden düşmeyen şarkıların bestekarı Gündoğdu Duran Muhayyerkürdi makamı olan “Kara Sevda” eseri ile, Kanun sanatçısı Savaş Özkök Kürdilihicazkar makamı olan ve albüme ismini veren yeni bestesi “Sadece Senin İçin” ile, Acem Kürdi makamında eser olan “Fikrimin İnce Gülü” eserinde İsmail Hakkı Bey ve Hicaz makamı olan Elmalı Kantosu eseri ile Nasibe Hanım ( Hanende ) yer almışlardır.

Albümün düzenlemelerinde ilk dikkat çeken detay klasikleşmiş eserlerin aslına uygun ve bağlı kalınarak yapılmasının yanı sıra “Fikrimin İnce Gülü” şarkısındaki bitiş bölümünde yapılan tarz değişikliğidir. Elmalı Kantosundaki ritim ve geçiş pasajlarındaki yaratıcı unsurlar oldukça güzel detaylar olarak bu albüme ahenk katmışlardır.

Füsun Batum’un “Sadece Senin İçin” albümü,  repertuar oluşum aşamasından, stüdyoda kayıt sürecine kadar tüm ekibin birlikte özenle çalışarak ortaya çıktı. Albüm; yıllardır büyük bir keyif ile dinlediğimiz eserlere yeni bir soluk, yeni bir renk getirerek dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

“Sadece Senin İçin” albümünün ilk klibi bir Yusuf Nalkesen bestesi olan “Saymadım Kaç Yıl Oldu” şarkısına çekildi. Hasan Tual’ın yönetmenliğini yaptığı klip, uzun zamandır müzisyenlerin sahnelere olan özlemine atıfta bulunup,  özlem duyulan o sahne tozunun bir nebze de olsa havasını, kokusunu ve dokusunu yaşatmaktadır.

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01 Şub 2021 - 22:55 - Magazin

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