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05 Şub 2021 - 00:33- Gündem G: 05 Şub 2021 - 00:34

İçişleri Bakanı Soylu'dan, Twitter'ın Bahçeli sansürüne kınama

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"Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.

Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.
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05 Şub 2021 - 00:33 AA Ankara- Gündem

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