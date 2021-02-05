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05 Şub 2021 - 12:39- Dizi Haberleri G: 05 Şub 2021 - 12:40

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyicilerle buluşacak

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Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1'in yeni yapımının ismi belirlendi.
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Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1'in yeni yapımının ismi belirlendi.TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği de taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

- Dizi setine ada halkından yoğun ilgi

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.

- 'Rauf Denktaş' dizide hayat buluyor

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor.

Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu oynayacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Dizinin konusu kısaca şöyle:"1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer."

Yapımcılığını TMC Film adına Erol Avcı'nın gerçekleştirdiği dizi, kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyircilerin beğenisine sunacak.

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05 Şub 2021 - 12:39 AA İstanbul- Dizi Haberleri

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