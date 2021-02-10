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10 Şub 2021 - 18:57- Sağlık G: 10 Şub 2021 - 18:59

Dikkat Çeken Kovid-19 Araştırması! İşte Yeni Koronavirüs Semptomları

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Titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının da Kovid-19'un semptomları olabileceği belirlendi
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) semptomları arasında olabileceğini ortaya koydu.

Imperial College'ın İngiltere'de 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırma, Kovid-19'un koku ve tat kaybı, ateş ile öksürüğün yanı sıra başka semptomları da olabileceğini gösterdi.

Haziran 2020-Ocak 2021 döneminde yapılan testler ve anketlere dayanan araştırma, bazı hastaların ateş ve öksürük gibi semptomları hiç göstermediği ancak kişilerde titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı olabileceğini belirledi.

Araştırma, yaşlara göre semptomların değişiklik gösterebileceğini ortaya koydu.

Buna göre, titreme, tüm yaşlardaki pozitif vakalarda görülürken, 5-17 yaş aralığındakilerde baş ağrısı, 18-54 yaş aralığı ile 55 yaş ve üzerindekilerde iştah kaybı daha fazla oldu. Kas ağrısı ise 18-54 yaş aralığındakilerde rapor edildi.

Enfekte olmuş 5-17 yaş aralığındaki çocukların ateş, öksürük ve iştah kaybı bildirme olasılığı, yetişkinlere göre daha düşük oldu.

- "Yeni bulgular, Kovid-19'lu birçok kişinin test edilmeyeceğini gösteriyor"

İngiltere'de halkın sadece klasik semptomlardan herhangi birini göstermesi durumunda Kovid-19 testi yaptırmaları isteniyor. Ancak araştırmacılar, klasik semptomlara göre test yapılması durumunda enfeksiyon taşıyan kişilerin yaklaşık yarısının tespit edilebildiğini düşünüyor.

Ek semptomların dahil edilmesi durumunda ise tüm semptomatik vakaların dörtte üçüne ulaşılabileceği belirtildi.

Araştırma programının direktörü Profesör Paul Elliott, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yeni bulgular, Kovid-19'lu birçok kişinin test edilmeyeceğini ve bu nedenle kendilerini izole etmeyeceklerini gösteriyor. Çünkü semptomları, enfekte kişilerin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılan mevcut Halk Sağlığı kılavuzundaki semptomlarla eşleşmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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10 Şub 2021 - 18:57 AA - Sağlık

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