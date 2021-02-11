Pakistan'da Yerli Güdümlü Füze Üretildi! Test Aşaması Başarıyla Tamamlandı

Ordudan yapılan açıklamada, füzenin 490 kilometre mesafeye kadar kara ve deniz hedeflerinin yüksek isabetle vurduğu belirtildi. Füzenin ateşlenmesinde de yerli üretim Çok Namlulu Füze Fırlatma Aracı'nın kullanıldığı ifade edildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve ordu komutanları, füzenin üretiminde emeği geçen bilim insanları ve mühendislere teşekkür etti. Pakistan'ın füze programı, rutin olarak füze denemeleri yapan komşu Hindistan'dan gelebilecek tehditlere karşı koymayı hedefliyor.
Nükleer silahlara sahip iki ülke, 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana Keşmir bölgesindeki egemenlik ihtilafı nedeniyle 3 defa savaşa girdi. Halen ateşkes sınırı konumundaki Fiili Kontrol Hattı'nda (LOC) yaşanan çatışmalar nedeniyle iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine gelebiliyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.