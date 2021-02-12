Meteoroloji’den Ankara için Fırtına Uyarısı! Yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın öğle saatlerinde fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.