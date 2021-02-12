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12 Şub 2021 - 00:42- Yaşam G: 12 Şub 2021 - 00:43

Meteoroloji’den Ankara için Fırtına Uyarısı! Yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor

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Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Kastamonu ve Sinop'ta yarın fırtına bekleniyor
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Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın öğle saatlerinde fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
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12 Şub 2021 - 00:42 AA Ankara- Yaşam

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