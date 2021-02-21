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21 Şub 2021 - 20:20- Gündem G: 21 Şub 2021 - 20:23

21 Şubat 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu! Ankara'da Vaka Sayısı Kaç Oldu?

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Son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Ankara'da günlük vaka sayısı Sağlık bakanlığının verilerilerine göre günlük 287'ye kadar düştü. Haftalık vaka sayılarına göre Türkiye'de 52.ci sırada

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21 Şub 2021 - 20:20 AA Ankara- Gündem

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