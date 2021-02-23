Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Şub 2021 - 11:08- Spor G: 23 Şub 2021 - 11:09

Türkiye'de lisanslı kayakçı sayısı 3 yılda yüzde 150 arttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: "Ülkemiz, kayak sporu için cennet. Üç yıl önce lisanslı yarışan sporcu sayımız 2 bindi, şu anda 5 bin oldu"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2017 yılında 2 bin olan lisanslı kayakçı sayısının yüzde 150 artarak 5 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının bütün dünyayı etkilediğini söyledi.

Kayak sporunun da bu durumdan etkilendiğini anlatan Oto, dünyada birçok organizasyonun iptal olduğunu belirtti. Oto, bu yüzden Türk sporcularının uluslararası yarışlarda yer alamadığını ancak Kayak Federasyonunun Türkiye'de düzenlediği kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard gibi yarışların aksamadığını dile getirdi.

Sporcuların virüse yakalanmaması için çabaladıklarını vurgulayan Oto, bunu şimdiye kadar başarı ile götürdüklerini aktardı. Oto, kayakta "normalleşme" tarihinin virüsün durumuna göre belli olacağını, bunu en az zararla atlatmanın kurallara uymakla olacağını ifade etti.

- "Türkiye'de 45'ten fazla kayak merkezi var"

Kayak sporuna son yıllarda ilginin arttığına değinen Oto, şunları kaydetti:

"Kayak sporuna 6-7 yaşında başlanıyor, 70-75 yaşına kadar yapılıyor. Türkiye'de 45'ten fazla kayak merkezi var. Bu kayak merkezleri içinde 5'inin önemi çok fazla. Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sarıkamış ve Kartalkaya önemli. Buralardaki otellerde iç turizm rağbetinden dolayı yer bulamazsınız. Bizim ülkemiz, kayak sporu için cennet. Üç yıl önce lisanslı yarışan sporcu sayımız 2 bindi, şu anda 5 bin oldu. Gitgide bu sayıda artış var. Bu rakam Avusturya'da on binlerce kişi. Bizim bu spora yerel ölçekte önem verip, yarışmaları büyük dağlara getirmemiz lazım."

Yetişen sporcularla uluslararası alanlarda madalyalar kazanıldığına dikkati çeken Oto, özellikle olimpiyatlarda madalya alınması gerekliliğine değindi. Kayağın zor bir spor olduğunu belirten Oto, sporun ekonomiye de katkısı sağlandığını aktardı.

# kayak, Kayak merkezleri, kayseri, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni, Gibi, türkiye, koronavirüs

23 Şub 2021 - 11:08 AA Kayseri- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Nur Çebi'den Anlamlı Hareket! Beşiktaş'ın Şampiyonuna Tebrik! mask
Ahmet Nur Çebi'den Anlamlı Hareket! Beşiktaş'ın Şampiyonuna Tebrik!
Samet Aybaba İmza'yı Attı! İşte Yeni Takımı! mask
Samet Aybaba İmza'yı Attı! İşte Yeni Takımı!
Başakşehir Antalya Yolcusu! Tüm Dikkatler Deplasman Maçında! mask
Başakşehir Antalya Yolcusu! Tüm Dikkatler Deplasman Maçında!
Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket! Eski Başkanı Andılar! mask
Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket! Eski Başkanı Andılar!
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor! mask
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beklenmedik Sonuçlar!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Deprem Niteliğinde Ayrılık! Zeynep Barış’ın Üzerini Çizdi! Mehdi’ye Geri Dönüyor! Tepkiler Çığ Gibi… mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Deprem Niteliğinde Ayrılık! Zeynep Barış’ın Üzerini Çizdi! Mehdi’ye Geri Dönüyor! Tepkiler Çığ Gibi…
Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor… mask
Hande Erçel Aşkını Resmen Haykırdı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açıyor? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Kerem Bürsin Tacını Öyle Bir İsme Kaptırdı Ki, Artık Zirvede Değil! O İsim Kerem Bürsin’i Ezip Geçti! Sosyal Medyanın En Gözdesi Oldu… mask
Kerem Bürsin Tacını Öyle Bir İsme Kaptırdı Ki, Artık Zirvede Değil! O İsim Kerem Bürsin’i Ezip Geçti! Sosyal Medyanın En Gözdesi Oldu…
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz! Öyle Bir Dizi Birinci Geldi Ki, Milyonlar Şaştı Kaldı! İşte Reyting Sonuçları mask
Ne Masumlar Apartmanı Ne Sadakatsiz! Öyle Bir Dizi Birinci Geldi Ki, Milyonlar Şaştı Kaldı! İşte Reyting Sonuçları
Demet Akalın Survivor Şampiyonunu Açıkladı! İki İsimden Birisi Resmen Şampiyon Olacak! "Akalın Dediyse..." mask
Demet Akalın Survivor Şampiyonunu Açıkladı! İki İsimden Birisi Resmen Şampiyon Olacak! "Akalın Dediyse..."
Maraşlı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 22 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 22 Şubat 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

GALERİ

BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL