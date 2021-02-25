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25 Şub 2021 - 12:07- Gündem G: 25 Şub 2021 - 12:12

Pandemide evlenme ve boşanmalar azaldı! İşte Son İstatistikler

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Özellikle Kovid-19 salgınının yayıldığı ve kısıtlamaların yoğunlaştığı 2020'nin nisan ve mayıs aylarında evlenme ve boşanmalarda büyük düşüş gerçekleşti
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Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 487 bin 270, boşanan çiftlerin sayısı ise 135 bin 22 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,1, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2019'a göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalışla 135 bin 22'ye düştü. Kaba boşanma hızı binde 1,62 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 35,3'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,7'si ise 6-10 yılında gerçekleşti.

- En yüksek kaba evlenme hızı Adıyaman'da

En yüksek kaba evlenme hızı binde 7,14 ile Adıyaman'da görüldü. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin takip etti.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,47 ile Antalya olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi.

- Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin

Yabancı gelinlerin sayısı 2020'de 18 bin 909 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 3,9'unu yabancılar oluşturdu.

Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,8 ile Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,4 ile Almanlar izledi.

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 828 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 27,6 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,6 ile Avusturyalılar takip etti.

- Evlenme ve boşanmalarda salgın dolayısıyla önemli farklılıklar görüldü

Özellikle Kovid-19 salgınının yayıldığı ve kısıtlamaların yoğunlaştığı 2020'nin nisan ve mayıs aylarında evlenme ve boşanmalarda büyük düşüş gerçekleşti.

Evlenme sayısı Nisan 2019'da 53 bin 155 iken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020'nin aynı ayında 16 bin 657 oldu.

Evlenme sayısı Mayıs 2019'da 30 bin 376 iken 2020'nin aynı ayında hem salgın hem de ramazanın etkisiyle yüzde 61,6 azaldı ve 11 bin 666 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan evlenme sayısında 2020'nin temmuz ve ağustos aylarında bir önceki yıla göre artış görüldü. Evlenme sayısı Temmuz 2019'da 66 bin 932 iken yüzde 8,2 artarak 2020'nin aynı ayında 72 bin 402 oldu. Evlenme sayısı Ağustos 2019'da 66 bin 987 iken yüzde 15,1 artışla 2020'nin aynı ayında 77 bin 86 olarak belirlendi.

Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde 2020'nin nisan ve mayıs aylarında salgın dolayısıyla önemli azalma görüldü.

Boşanma sayısı Nisan 2019'da 14 bin 496 iken 2020'nin aynı ayında yüzde 96,1 azalarak 562, Mayıs 2019'da 14 bin 555 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 96,2 düşüşle 548 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan boşanma sayısında Temmuz 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre artış görüldü. Boşanma sayısı Temmuz 2019'da 13 bin 555 iken yüzde 69,9 artışla 2020'nin aynı ayında 23 bin 25 oldu. Boşanma sayısının adli tatil nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının ağustos aylarında azaldığı görüldü.

- Son bir yılda boşanma olaylarından 124 bin 742 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucu 2020'de 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Bunların yüzde 75,8'inin anneye, yüzde 24,2'sinin babaya verilmesi kararlaştırıldı.

Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dahil ediliyor.

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25 Şub 2021 - 12:07 AA Ankara- Gündem

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