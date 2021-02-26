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26 Şub 2021 - 14:32- Spor G: 26 Şub 2021 - 14:41

Hidayet Türkoğlu Hayalini Açıkladı! Hedefinde O Var!

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk basketbolu ve koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmeler bulunan Eski Basketbolcu gerçekleştirmek istediği hayalini de paylaştı.

Ali Kurt
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ERCAN DOĞAN - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, en büyük hayalinin Türk basketboluna güzel bir tesis kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bana göre Türk basketbolu şu an Türkiye'nin bir numaralı sporudur. Hem milli takım hem kulüpler bazında elde ettiği başarılarla bana göre şu an basketbol en iyi durumda. Böyle büyük federasyonun bir çatısının olmaması, bir tesisin olmaması ilk göreve geldiğimizde bizi çok üzmüştü. Diğer branşlara baktığımızda hepsinin bir tesisi var." dedi.

Diğer branşların antrenmanlarını yapabildiği tesislere sahip olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "En büyük hayalim Türk basketboluna kazandıracağımız tesistir. Biz de hemen kolları sıvadık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza süreci en iyi şekilde anlattık. İnşallah bu süreci de en kısa zamanda sonlandırır ve Türkiye Basketbol Federasyonuna böyle bir tesis kazandırırız." ifadelerini kullandı.

Bu tesisi kazandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Göreve geldiğimizden beri şu anda bulunduğumuz yere güzel bir tesis kazandırmak isteğindeyim. İnşallah bu yaz tüm basketbolseverleri mutlu edecek bir yanıt veririz. Yaşadığımız talihsiz süreçler oldu ama her geçen gün olumlu yanıtlar alıyoruz. Basketbolun böyle bir tesise ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a övgü

Türkoğlu, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde genç bir kadroyla mücadele eden Beşiktaş Icrypex'in diğer kulüplere örnek olmasını umduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün genç oyuncuların arkasında durmasının ve şans vermesinin önemli olduğunu belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz bu süreçten geçen insanlarız. Sporcular ne kadar sahada kalırsa ve oynarsa hem basketbol olarak hem fizik olarak kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Beşiktaş camiasını, başkan Ahmet Nur Çebi ve tüm yönetici arkadaşları kutlamak istiyorum. İnşallah bu kulüplerimize de örnek olur. Sonuçta bu arkadaşlar kulüplerinde çok faydalılar sonunda milli takıma faydalı oluyorlar. Böyle gelişimde bulundukları için ve bu sporcuların arkasında durdukları için gerçekten Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekiyor."

Alperen Şengün'ün başarılı performansı

Türkoğlu, siyah-beyazlı takımda bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün'ün kendini geliştirerek NBA'ye gitmesinin kendisi açısından daha iyi olacağını dile getirdi.

Alperen'in 2002 doğumlu olduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Genç yaşının dışında yetenekleriyle de Şehmus ve diğer arkadaşlar gibi milli takımda olmayı hak eden biri. Arkadaşlarımızın gelişimi devam edecektir. Ağabeyleri olarak belli yerlere kadar onlara tavsiyede bulunabilir ve yol gösterebiliriz. İnanıyorum ki kendilerince doğru karar vereceklerdir." diye konuştu.

Türkoğlu, Alperen'in önemli bir fırsat yakaladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alperen bir iki sene daha kalsa, kendisini basketbol anlamında geliştirse sanırım NBA'ye daha hazır gidecektir. İki sene sonra 20 yaşında olacak, hala genç olacak. Önemli olan basketbol anlamında gelişimini sürdürmesi. Fizik olarak iyi durumda gözüküyor. Oynayarak eksiklerini giderirse oraya biraz daha hazır gitmiş olacaktır."

Maçlar seyircili oynanacak mı?

Liglerde maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı sorusunu yanıtlayan Türkoğlu, " Pandemi sürecini yakından takip ediyoruz. Vakaların daha da düşmesiyle, aşı sürecinin de başlamasıyla temennimiz tabii ki salonlara tekrar seyirciyi alabilmek. Salonların ve maçların olmazsa olması seyirci ile taraftar olmuştur. Bu süreci böyle geçiriyoruz ama inşallah belki sezon sonuna doğru iyi haberleri basketbolseverlere vermek isteriz." yorumunda bulundu.

ING Basketbol Süper Lig'deki mücadeleyi değerlendiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bütün kulüplerimize bu süreçte hem teşekkür etmek hem de onları kutlamak istiyorum. İyi ilişkilerimiz var, ortak kararlar alıyoruz. Kulüplerle yürüttüğümüz sinerji mutlu ediyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde farklı farklı uluslararası organizasyonlarda temsil eden takımlarımız var. Onları takip ediyoruz. Liglerimizde önemli olumsuzlukla karşılaşmıyoruz. Zaman zaman pandemi sürecinden dolayı ertelediğimiz maçlar oldu. Bu konuda da uzun bir süreçle karşı karşıya kalmadık."

Basketbolu kitlelere ulaştırmak için teknolojiden geri kalmak istemediklerini anlatan Türkoğlu, "Tüm mecralarda bulunmaya çalışıyoruz ki daha fazla kitleye ulaşabilelim. Amacımız basketbolun her yerde izlenilmesi ve takip edilmesi. Arkadaşlar teknolojinin tüm imkanlarını kullanmak için çalışmaları sürdürüyor. Kaliteli ligimiz var ve tüm ülke tarafından takip ediliyor olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini değerlendiren Türkoğlu, "Kolay bir süreçle karşı karşıya değiliz. Anadolu Efes geçen sene inanılmaz grafik yakalamıştı. Pandemi süreci herkesi olumsuz etkilemişti. Doğal olarak inişler çıkışları herkesin yaşaması beklenen süreçti. Anadolu Efes bu süreçte sıkıntılar yaşadı ama şu an iyi durumda. Fenerbahçe büyük bir antrenörün arkasından yeni bir oluşuma yelken açtı. Bir adaptasyon süreci olacaktı. İlk başta bunu yaşadılar. Son maçlarda yükselen grafiği var. Yıllardır bizi en iyi şekilde Avrupa Ligi'nde temsil eden kulüplerimiz inşallah böyle devam eder. Federasyonumuz her zaman uluslararası ortamda bizi gururla temsil eden kulüplerin yanında olmuştur. Umarım bizi gururlandıracak sonuçlar elde eder." diyerek sözlerini tamamladı.

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26 Şub 2021 - 14:32 AA İstanbul- Spor

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