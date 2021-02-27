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27 Şub 2021 - 13:59- Gündem G: 27 Şub 2021 - 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Gününde Sürpriz Kutlama ve Telefonlar!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olması sebebiyle sürprizler gelmeye devam ediyor. Dünya liderleri, doğum gününü kutlarken ülkemizde bulunan Hollywood yıldızları sürpriz yapmayı ihmal etmedi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Ayrıca Hollywood'un ünlü isimleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçılar Başkan Erdoğan'ın doğum günü için bir sürpriz hazırladı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek sürprizi hazırlayanlara teşekkürlerini iletti.
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27 Şub 2021 - 13:59 AA İstanbul- Gündem

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