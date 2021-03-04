Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Mar 2021 - 21:07- Gündem G: 04 Mar 2021 - 21:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.
# Askeri Helikopter Kazası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şehit Korgeneral Osman Erbaş, taziye

04 Mar 2021 - 21:07 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi! mask
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi!
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli! mask
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli!
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem mask
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı mask
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda! mask
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda!
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu" mask
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel'den İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Mest Oldu, Hayran Kaldı! "Sen Bu Dünyaya Bir Fazlasın!" mask
Hande Erçel'den İç Çamaşırlı Paylaşım! Görenler Mest Oldu, Hayran Kaldı! "Sen Bu Dünyaya Bir Fazlasın!"
İbo Show'da O İtiraf Utandırdı! Canlı Yayında Büyük Pot Kırdı, Seyirciler Kahkahaya Boğuldu! Meğer Faik Öztürk... mask
İbo Show'da O İtiraf Utandırdı! Canlı Yayında Büyük Pot Kırdı, Seyirciler Kahkahaya Boğuldu! Meğer Faik Öztürk...
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!" mask
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!"
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!" mask
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!"
Merve Boluğur Ceza Yemekten Bıktı Usandı! Son Hali Milyonlara Şok Oldu! Artık Bunu Yapmıyor... mask
Merve Boluğur Ceza Yemekten Bıktı Usandı! Son Hali Milyonlara Şok Oldu! Artık Bunu Yapmıyor...
Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Final Şoku! O Sahne Her Şeyi Bitirdi, Yeniden Yazdı! Meğer Han…

GALERİ

Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep Yine Çileden Çıkardı! Artık Ne Mehdi Ne Barış, Hedefi Bambaşka… “Sakine’nin Üniversite Almış Halisin Zeynep!” mask
Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep Yine Çileden Çıkardı! Artık Ne Mehdi Ne Barış, Hedefi Bambaşka… “Sakine’nin Üniversite Almış Halisin Zeynep!”
Esra Erol’da Bir Mucize Daha Gerçek Oldu! İlk ve Son Kez 4 Yaşında Görmüştü, Esra Erol Elinden Tuttu! Feryat, Figan, 16 Yıl… mask
Esra Erol’da Bir Mucize Daha Gerçek Oldu! İlk ve Son Kez 4 Yaşında Görmüştü, Esra Erol Elinden Tuttu! Feryat, Figan, 16 Yıl…
Müge Anlı’da Stüdyo O Annenin Feryadıyla Paramparça Oldu! 15 Yaşındaki Kız, Kuzeni Gözaltına Alınınca Karakola Gitti! “Timsah Gözyaşları Onunki!” mask
Müge Anlı’da Stüdyo O Annenin Feryadıyla Paramparça Oldu! 15 Yaşındaki Kız, Kuzeni Gözaltına Alınınca Karakola Gitti! “Timsah Gözyaşları Onunki!”
RTÜK'ten Yasak Elma Şoku! O İsim Dizinin Sonunu Getirdi! El Kadar Çocuğu Denize Atmak İsteyince... mask
RTÜK'ten Yasak Elma Şoku! O İsim Dizinin Sonunu Getirdi! El Kadar Çocuğu Denize Atmak İsteyince...
Hande Erçel Bir Bakış Attı Kalpleri Yaktı! Gönülleri Fethetti, Gülüşüyle Cenneti Araladı! "Gülüşün Bana Güneş Olsun…" mask
Hande Erçel Bir Bakış Attı Kalpleri Yaktı! Gönülleri Fethetti, Gülüşüyle Cenneti Araladı! "Gülüşün Bana Güneş Olsun…"
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL