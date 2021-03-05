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05 Mar 2021 - 00:08- Ekonomi G: 05 Mar 2021 - 00:11

Suriye'deki 10 Yıllık iç savaşın maliyeti 1,2 trilyon dolar

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Araştırmada, Suriye'de 2011'de reform talebiyle başlayan barışçıl gösterilerin Beşşar Esed rejiminin kanlı müdahalesiyle iç savaşa dönüşmesinin ülkeye 10 yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doları geçtiği kaydedildi.
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Yardım kuruluşu World Vision ve danışmanlık şirketi Frontier Economics’ın ortak araştırması, Suriye’de devam eden ve yüz binlerce kişinin hayatını değiştiren iç savaşın 10 yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doların üzerinde olduğunu ortaya koydu.

“Çok Yüksek Bir Bedel: Suriyeli Çocuklar İçin Çatışmanın Maliyeti” başlığını taşıyan araştırmada, Suriye'de 15 Mart 2011'den bu yana süren çatışmalar, bombalı saldırılar ve halkın yerinden edilmesi sonucunda yaşanan ekonomik zarar hesaplandı.

Araştırmada, Suriye'de 2011'de reform talebiyle başlayan barışçıl gösterilerin Beşşar Esed rejiminin kanlı müdahalesiyle iç savaşa dönüşmesinin ülkeye 10 yıllık maliyetinin 1,2 trilyon doları geçtiği kaydedildi.

İç savaşın bugün sona ermesi halinde artçı maliyetlerin ise 2035 yılına kadar 1,7 trilyon doları bulacağı aktarıldı.

Ayrıca araştırmada, ülkede yaşanan iç savaşın çocukların yaşam süresinin son 10 yılda yüzde 13 gibi bir oranda azalmasına neden olduğu ifade edildi.

Suriye’de son 10 yılda 55 bini çocuk olmak üzere 600 binden fazla insanın öldüğüne yer verilen araştırmada, 13 milyona yakın Suriyelinin evlerini kaybettiği belirtildi.

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05 Mar 2021 - 00:08 AA - Ekonomi

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