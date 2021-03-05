Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 11 askerden Kurmay Albay Aydınyer'in şahadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililerce şehidin Çankaya ilçesindeki baba evinde aileye bildirildi.

Şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldığı görüldü.

Şehit Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer kimdir, nereli?

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer aslen Kars ili nüfusuna kayıtlıdır. Semra Aydınyer ile evli olup 20 ve 16 yaşlarında iki kızı bulunmaktadır. Şehidimiz 20 YıldırAnkara'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Şentürk Aydınyer'in cenazesinin 5 Mart (Yarın) Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.