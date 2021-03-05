Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir kimdir, nereli?

Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini, Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e ulaştırdı.
Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.