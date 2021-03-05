Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Mar 2021 - 00:46- Gündem G: 05 Mar 2021 - 00:52

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir kimdir, nereli?

ABONE OL Google News Sayfamız

Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Demir'in ailesine acı haber verildi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in (49) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini, Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
# acı haber verildi, kahramanmaraş, şehit ailesi, çocuk, şehit, Aile, Şehit Astsubay Mehmet Demir kimdir, Şehit Astsubay Mehmet Demir nereli?, Tatvan

05 Mar 2021 - 00:46 AA Kahramanmaraş- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi! mask
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi!
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli! mask
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli!
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem mask
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı mask
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda! mask
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda!
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu" mask
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!" mask
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!"
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor... mask
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor...
Çukur Dizisi Finale Giderken Bir İsimde Çukur'la Finale Gitme Kararı Aldı! Yamaç'ın Büyük Aşkı Geliyor... Efsun Artık Bitti! mask
Çukur Dizisi Finale Giderken Bir İsimde Çukur'la Finale Gitme Kararı Aldı! Yamaç'ın Büyük Aşkı Geliyor... Efsun Artık Bitti!
Merve Boluğur’un Sütyensiz Paylaşımı Yangınları Çağırdı! Görenler “Yok Artık!” Dedi! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Beğeni Butonunu Çökertti! “İddia, Güzellik, Cesaret…” mask
Merve Boluğur’un Sütyensiz Paylaşımı Yangınları Çağırdı! Görenler “Yok Artık!” Dedi! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Beğeni Butonunu Çökertti! “İddia, Güzellik, Cesaret…”
Sen Çal Kapımı İzleyicilerine Kabus Gibi Haber! Hande Erçel de Kerem Bürsin de Tarih Oluyor! Yeni Tarihi Yazacak İsimler Herkesi Şok Etti! mask
Sen Çal Kapımı İzleyicilerine Kabus Gibi Haber! Hande Erçel de Kerem Bürsin de Tarih Oluyor! Yeni Tarihi Yazacak İsimler Herkesi Şok Etti!
Hande Erçel Paylaştı Ağızlar Açık Kaldı! 4 Kare, 1 Güzellik, 1 Aşk! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Hande Erçel Paylaştı Ağızlar Açık Kaldı! 4 Kare, 1 Güzellik, 1 Aşk! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...

GALERİ

Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı mask
Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli? mask
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli?
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması mask
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi… mask
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi…
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası! mask
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL