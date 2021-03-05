Washington'da 4 Mart endişesi! Donald Trump yeniden başa geçecek mi?

ABD'de aşırı sağcı grupların "eski Başkan Donald Trump'ın yeniden başa geçeceği" iddiasıyla işaret ettiği 4 Mart, beklenenden sakin geçti.

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de aşırı sağcı komplo gruplarının, 1933'e kadar ülkede başkanların yemin töreni günü olan 4 Mart'ta eski Başkan Donald Trump'ın tekrar başa geçeceğine ilişkin yaptığı paylaşımlar, özellikle kentte güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı.

5 binden fazla Ulusal Muhafızın görev yaptığı Washington DC'de özellikle Kongre binası çevresinde artırılan güvenlik önlemlerinin ardından, 4 Mart günü sakin geçti.

Kongre çevresine gelen bazı vatandaşların ise "Biz Kongremizi korumaya geldik" diyerek nöbet tuttuğu, Amerikan basınının kameralarına yansıdı.

- Kongre polisi istihbarat aldıklarını açıklamıştı

ABD Kongresi Polis Departmanı, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, 4 Mart'ta, "kimliği belli bir milis grubun Kongreyi basma planına" yönelik istihbarat aldıkları için güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıklamıştı.

Yerel, eyalet ve federal ortaklar ile iş birliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, "İstihbaratı ciddiye alıyoruz. Bu istihbaratın hassas içeriğinden dolayı şu anda daha fazla bilgi paylaşmıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.