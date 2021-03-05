Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Mar 2021 - 01:03- Gündem G: 05 Mar 2021 - 01:04

Washington'da 4 Mart endişesi! Donald Trump yeniden başa geçecek mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Washington'da endişeyle beklenen 4 Mart sakin geçiyor. ABD'de aşırı sağcı grupların "eski Başkan Donald Trump'ın yeniden başa geçeceği" iddiasıyla işaret ettiği 4 Mart, beklenenden sakin geçti.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ABD'de aşırı sağcı grupların "eski Başkan Donald Trump'ın yeniden başa geçeceği" iddiasıyla işaret ettiği 4 Mart, beklenenden sakin geçti.

6 Ocak'ta Kongre baskının yaşandığı ABD'de aşırı sağcı komplo gruplarının, 1933'e kadar ülkede başkanların yemin töreni günü olan 4 Mart'ta eski Başkan Donald Trump'ın tekrar başa geçeceğine ilişkin yaptığı paylaşımlar, özellikle kentte güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı.

5 binden fazla Ulusal Muhafızın görev yaptığı Washington DC'de özellikle Kongre binası çevresinde artırılan güvenlik önlemlerinin ardından, 4 Mart günü sakin geçti.

Kongre çevresine gelen bazı vatandaşların ise "Biz Kongremizi korumaya geldik" diyerek nöbet tuttuğu, Amerikan basınının kameralarına yansıdı.

- Kongre polisi istihbarat aldıklarını açıklamıştı

ABD Kongresi Polis Departmanı, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, 4 Mart'ta, "kimliği belli bir milis grubun Kongreyi basma planına" yönelik istihbarat aldıkları için güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıklamıştı.

Yerel, eyalet ve federal ortaklar ile iş birliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, "İstihbaratı ciddiye alıyoruz. Bu istihbaratın hassas içeriğinden dolayı şu anda daha fazla bilgi paylaşmıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

# Donald Trump, Washington, Washington'da endişeyle beklenen 4 Mart sakin geçiyor, Washington'da 4 Mart endişesi!, Donald Trump yeniden başa geçecek mi?, abd

05 Mar 2021 - 01:03 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi! mask
Lahey ABD'yi Rahatsız Etti! İsrail'e Destek Geldi!
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli! mask
Gazete Fiyatlarına Düzenleme Geldi! 1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli!
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem mask
Komşuda 5.9 büyüklüğünde deprem
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı mask
Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda! mask
Rusya ABD Arasında Gerginlik Tırmanıyor! Yaptırımlar Kapıda!
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu" mask
ATO Başkanı Baran: "Alınan kararlar sıkıntılı süreç yaşayan işletmeler açısından büyük umut oldu"
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!" mask
Buse Varol Son Kez Şok Etti! Saçlarının Halini Gören Dönüp Tekrar Tekrar Baktı! "Kadın Ne Yapsa Yakışıyor!"
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor... mask
Doğduğun Ev Kaderindir'in Final Kararını Demet Özdemir Resmen Açıkladı! Başka Diziyle El Sıkıştı, Anlaşmasını İmzaladı! Bitiyor...
Çukur Dizisi Finale Giderken Bir İsimde Çukur'la Finale Gitme Kararı Aldı! Yamaç'ın Büyük Aşkı Geliyor... Efsun Artık Bitti! mask
Çukur Dizisi Finale Giderken Bir İsimde Çukur'la Finale Gitme Kararı Aldı! Yamaç'ın Büyük Aşkı Geliyor... Efsun Artık Bitti!
Merve Boluğur’un Sütyensiz Paylaşımı Yangınları Çağırdı! Görenler “Yok Artık!” Dedi! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Beğeni Butonunu Çökertti! “İddia, Güzellik, Cesaret…” mask
Merve Boluğur’un Sütyensiz Paylaşımı Yangınları Çağırdı! Görenler “Yok Artık!” Dedi! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Beğeni Butonunu Çökertti! “İddia, Güzellik, Cesaret…”
Sen Çal Kapımı İzleyicilerine Kabus Gibi Haber! Hande Erçel de Kerem Bürsin de Tarih Oluyor! Yeni Tarihi Yazacak İsimler Herkesi Şok Etti! mask
Sen Çal Kapımı İzleyicilerine Kabus Gibi Haber! Hande Erçel de Kerem Bürsin de Tarih Oluyor! Yeni Tarihi Yazacak İsimler Herkesi Şok Etti!
Hande Erçel Paylaştı Ağızlar Açık Kaldı! 4 Kare, 1 Güzellik, 1 Aşk! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Hande Erçel Paylaştı Ağızlar Açık Kaldı! 4 Kare, 1 Güzellik, 1 Aşk! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...

GALERİ

Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı mask
Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli? mask
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek kimdir, nereli?
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması mask
Ersun Yanal'dan 'Fenerbahçe' açıklaması
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi… mask
FOX TV O Hamlesiyle Doğduğun Ev Kaderindir’i Bitirdi! Reytingler Çakılıyor, Final Tarihi Açıklandı Açıklanacak! Artık Sona Geldi…
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Gönüllüler Takımı İki Parçaya Bölündü! O İsimler Arkadaşlarını Dışladı, Başarısını Bile İstemedi! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası! mask
Sen Çal Kapımı Düşüyor, Hande Erçel Servet Kazanıyor! Sadece İki Parçaya Verdiği Parayı Görenlerin Dudakları Uçukladı! Ne Bir Ne İki, Kaç Asgari Ücret Parası!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL