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05 Mar 2021 - 15:47- Siyaset G: 05 Mar 2021 - 15:48

CHP'den Rapor Geliyor! Pandemi Süreci Etkileri Ele Alınacak!

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CHP heyeti aldığı kararla pandemi sürecine ilişkin rapor hazırlama kararı aldı. Koronavirüs etkisinin araştırılacağı raporda "eğitim", "sağlık" ve "çalışma hakkı" konularında raporlar hazırlayacak.

Ali Kurt
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MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, pandeminin farklı iş kolları üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla "eğitim", "sağlık" ve "çalışma hakkı" konularında raporlar hazırlayacak.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerine " Pandemi ve Çocuk" kitabında yer veren İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "Pandemi ve Sağlık Hakkı", "Pandemi ve Eğitim Hakkı", "Pandemi ve Çalışma Hakkı" gibi başlıklar altında yapacağı çalışmaları raporlaştıracak.

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok çalışma hayatını etkilediğine dikkati çekti.

Üretimin durmaması için canla başla çalışan işçilerin bir yandan da farklı zorluklarla mücadele ettiğini, esnaf, çiftçi, emekli, işveren ile sağlık çalışanlarının salgında mağdur olduğunu belirten Karaca, vatandaşlara yeterli gelir desteğinin verilmediğini savundu.

Anayasa'da düzenlenmiş ve güvence altına alınmış temel ve hak hürriyetlere yönelik ihlallerin salgın sürecinde arttığı görüşünü dile getiren Karaca, sivil toplum örgütlerini ve hak temelli çalışanları videokonferans yöntemiyle dinlemeye devam edeceklerini, önerilerini alacaklarını söyledi.

- "Basın mensuplarının haklarının güvence altına alınması üzerinde çalışacağız"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Karaca, şöyle konuştu:

"Sağlık hakkı konusunda, sağlığa erişimde yaşanan sorunlar, pandemide nelerin eksik yapıldığı başlıklarını ele alacağız. Eğitimde bu yıl çocuklar için kayıp bir yıl oldu. Bu konuda neler yapıldığına ve bundan sonra alınacak tedbirlere ilişkin çalışma yürüteceğiz.

Hazırladığımız raporlar pandemi nedeniyle farklı iş kollarında yaşanan sorunları ve çözüm yollarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitim, sağlık ve çalışma hayatının ardından engellilerin yaşadığı sorunlara, Romanlar ve kent yoksulları gibi dezavantajlı gruplara ilişkin de ayrı birer çalışma yapacağız."

Gelecek günlerde basın özgürlüğü, basın hakkı ihlalleri gibi konuları geniş bir şekilde ele alacaklarını belirten Karaca, salgın sürecinde risk alarak görev yapan basın mensuplarının neler yaşadığı ve haklarının güvence altına alınması konusu üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

Karaca, "Basın yayın alanında çalışan sivil toplum örgütlerimizden sorunları dinleyeceğiz. Önerilerimizi paylaşarak bunu yayın haline getireceğiz." diye konuştu.

- "Mülteci ve gençlerin haklarına ilişkin çalışmalarımız olacak"

Mülteci haklarına, gençlerin haklarına, ev içi kadın emeğinin görünür olmasına ilişkin de çalışmalarının olacağını ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

"Ev içi emeğin ve bu emeğin kaynağı olan kadınların sorunlarını, taleplerini dinleyeceğiz. Ev içi emek konusunda nasıl bir yol çizilmesi ve onların nasıl desteklenmesi gerektiğini ele alacağız. Sonrasında bunları rapor haline getireceğiz. Meslek liselerinden mezun olan gençlerimize meslek edindirme konusunda 'teknoloji liseleri' önerimiz vardı. Bu konu çok ilgi görmeye başladı. Bu alanda çalışma hakkı konusunda çalışma yürüteceğiz."

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05 Mar 2021 - 15:47 AA Ankara- Siyaset

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