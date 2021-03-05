5 Mart 2021 Türkiye Koronavirüs Tablosu! Ankara’da Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Yerli Kovid-19 aşısı çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye başladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yürüttüğü yerli aşı çalışmalarında, 3 farklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresinin saptanmaya başladığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şimdiye kadar yerli aşı çalışmasında bir aksilikle karşılaşılmadığını ve Atatürk Üniversitesine ait bir aşının çok uzak olmadığını belirterek, "Koordinatörlüğün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünü gelecekte aşı merkezi, hatta AR-GE enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız." bilgisini paylaştı.

- Bakan Selçuk öğrencilerin okullara katılım oranını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından ilkokul ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde katılımın olduğunu belirterek, "Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu sürecin el birliğiyle yürütüleceğine işaret ederek, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kovid-19 risk haritasında renklere göre ayrılan şehirlerin, bu dönemde daha da dikkatli olarak "mavi"ye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını beklediklerini vurgulayan Selçuk, "Bunu da görüyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksikliklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek, tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

- Kovid-19 ile mücadelede "Haftalık Tematik Denetim" sürecine geçiliyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde "Haftalık Tematik Denetim Planı" hazırlanacak.

Bakanlık, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere, 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda martta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiğine işaret edilen genelgede, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağına değinilen genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "temizlik, maske, mesafe" prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uymanın yanı sıra yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ekiplerin yapacağı çalışmalar haftalık program dahilinde icra edilecek.

Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın "denetim dışı" kalmasına müsaade edilmeyecek, haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.

Yarından itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günleri ise şöyle:

- 6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

- 7 Mart pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

- 8 Mart pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

- 9 Mart salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

- 10 Mart çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri.

- 11 Mart perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

- 12 Mart cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Öte yandan pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler de kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde denetlenecek.

- Denetimlerde yer alacaklar

Valilerin, vali yardımcılarının, kaymakamların eşlik edeceği denetimlerde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kamu görevlileri, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının personelleri de yer alacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden oluşturulan ekipler de görev yapacak.

Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katılımına önem verilecek.

Ekipler denetimler sırasında, rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile iş yerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet edecek.

- "Dinamik Denetim Modeli" denetiminin ilk sonuçları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, dün Türkiye genelinde 48 bin 67 ekip ve 260 bin personelin katılımıyla "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yapılan ilk denetimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde, 1561 işletme ve iş yerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi, 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyum konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, Kovid-19 kurallarına aykırılıkta ısrar ve tedbirleri ihlal gibi suistimal edici tutum ve davranışta bulunan 33 bin 963 işletmeye, iş yerine, kişiye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 4 iş yerine kapatma cezası verildi, 190 kişi/iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.