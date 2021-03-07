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07 Mar 2021 - 21:34- Gündem G: 07 Mar 2021 - 21:35

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.
# Fırat Kalkanı, Milli Savunma Bakanlığı, msb, 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07 Mar 2021 - 21:34 AA Ankara- Gündem

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