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07 Mar 2021 - 22:51- Spor G: 07 Mar 2021 - 22:52

Ankaragücü galibiyete alıştı! Nazar Değmesin...

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Hikmet Karaman, daha önce de Ankaragücü'nün zorlu zamanlarında göreve gelmişti ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu kez de aynı inançla kendisiyle yola çıktık" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet"
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sarı-lacivertli takımın sezon sonunda ligde kalacağına inandığını söyledi.Mert, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman'ın daha önce de MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Mert, "Ankaragücü'nün zorlu zamanlarında göreve gelmişti ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu kez de aynı inançla kendisiyle yola çıktık. Ben sezon sonunda Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Mert, galibiyet golünü Alper Potuk'un atmasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:"Hocamız, Alper ile iki hafta önce bir görüşme yaptı. Takıma faydalı olması ve milli takıma gitmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin aynısını transfer öncesinde ben de yapmıştım. 'Seni biz milli takıma göndereceksek gel.' demiştim. O da bana o sözü vermişti. 'Elimden geleni yapacağım, tekrar kendimi ispat edeceğim.' demişti. Son iki üç haftadır Alper bunu gerçekleştirmeye başladı. Bunun için de mutluyuz."

- Hakemlerle ilgili tartışma

Fatih Mert, geçen hafta 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalara katılmadığını kaydetti. Mert, hafta boyunca sürekli hakemlerin konuşulduğunu belirterek, "Ankaragücü futbol oynamadan hakemle kazanmış gibi algı oluşturuldu. Bizim galibiyetimiz sanki hakemle alınmış gibi gösterildi. Buna katılmıyoruz. Futbolcularımız aslanlar gibi oynadı ve hak ettikleri galibiyeti aldı. Bunu burada da gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararlarıyla kendi canlarının da yandığını aktaran Mert, "Ama hakemler de sonuçta insan, hata yapabiliyorlar. Hata kimin aleyhine yapılırsa o hafta o çok sesini çıkarıyor. Lig, bu hakemlerle ve VAR sistemiyle oynanacak. Kulüpler Birliğinin yönetiminde de bu sürekli konuşuluyor. Önümüzdeki sezon sanki bir şeyler değişir gibi geliyor bana." şeklinde görüş belirtti.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet. Fatih Karagümrük takımı çok iyi transferler yaptı. Ligdeki konumu itibarıyla daha rahat bir takım." ifadelerini kullandı.

"Rakibin golü yedikten sonra telaş yapmadan oynayabilecek, beraberliği hatta galibiyeti alabilecek oyuncu grubu var." diyen Karaman, "MKE Ankaragücü için aynı şey geçerli değil. Gol atmak zorundasın. Golden sonra sadece skoru korumak değil ikinci golü de atmak için mücadele etmek zorundasın." şeklinde konuştu.

Kendilerini geliştirmeleri gereken konular olduğunu vurgulayan Karaman, "Tabii bunlar süreç içinde oluyor. Biz teknik ekip olarak eksik yönlerde sürekli çalışarak takımı geliştirmek için adımlar attık. Oyun disiplini sağladık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafta içi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmadaki hakem kararlarının tartışıldığının hatırlatılması üzerine Karaman, "Maçlarda itirazlar oluyor. Özellikle mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çeken konular oluyor. Hele de büyük bir takımsa, şampiyonluğa oynayan takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Aslında oyunun belli bir bölümünde 2-0 öndeydik. O maç geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, ligde kalmak için 44 puan almalarının yeterli olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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07 Mar 2021 - 22:51 AA İstanbul- Spor

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