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11 Mar 2021 - 21:02- Gündem G: 11 Mar 2021 - 21:03

11 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 821 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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11 Mar 2021 - 21:02 AA Ankara- Gündem

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