12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.