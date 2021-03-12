Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Mar 2021 - 22:48- Sağlık G: 12 Mar 2021 - 22:49

12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# covid19.saglik.gov.tr, Günlük Koronavirüs Tablosu, koronavirüs, 12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, 12 Mart 2021 Ankara koronavirüs tablosu, 12 Mart 2021 Türkiye vaka sayısı, 12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs ölüm sayısı, türkiye

12 Mar 2021 - 22:48 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Darısı Ankara'ya! O İlçede 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi mask
Darısı Ankara'ya! O İlçede 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti
16 Şubat 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
16 Şubat 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki test merkezi testlere başladı! 30 Dakikada sonuç verilecek mask
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki test merkezi testlere başladı! 30 Dakikada sonuç verilecek
Fomo Hastalığına Dikkat! Fomo Hastalığı nedir, Fomo İle nasıl Başa Çıkılır? mask
Fomo Hastalığına Dikkat! Fomo Hastalığı nedir, Fomo İle nasıl Başa Çıkılır?
11 Şubat 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
11 Şubat 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kuruluş Osman’da Fahriye Evcen Rüzgarı! Eşi Burak Özçivit’le Aynı Kadroda Yer Alacak! Seyirci Heyecanlı… Neler Oluyor? mask
Kuruluş Osman’da Fahriye Evcen Rüzgarı! Eşi Burak Özçivit’le Aynı Kadroda Yer Alacak! Seyirci Heyecanlı… Neler Oluyor?
12 Mart Ramo Bu Hafta Neden Yok, Final Mi Yaptı? Ramo Dizisinde Şok Eden Koronavirüs Vakası! mask
12 Mart Ramo Bu Hafta Neden Yok, Final Mi Yaptı? Ramo Dizisinde Şok Eden Koronavirüs Vakası!
Müge Anlı’da Korkunç Arkadaş Cinayeti! Fail Meçhul Kayıp Adem Bozkurt’un Cesedi Bulundu! Bir Aile Dağılıp Gitti! Meğer Üç… mask
Müge Anlı’da Korkunç Arkadaş Cinayeti! Fail Meçhul Kayıp Adem Bozkurt’un Cesedi Bulundu! Bir Aile Dağılıp Gitti! Meğer Üç…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
İbo Show’un Yapımcısı Final Tarihini Açıkladı! Star TV Ekranlarında Yıllar Sonra Böyle Bir Şey Yaşanıyor! 9 Yıl Sonra Tekrar Farklı Bir Sebepten… mask
İbo Show’un Yapımcısı Final Tarihini Açıkladı! Star TV Ekranlarında Yıllar Sonra Böyle Bir Şey Yaşanıyor! 9 Yıl Sonra Tekrar Farklı Bir Sebepten…
Savaşçı Dizisi Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Daha Başlamadan Oyuncular Ayrılıyor! Şimdi de O İsim Teşkilat Dizisinde! mask
Savaşçı Dizisi Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Daha Başlamadan Oyuncular Ayrılıyor! Şimdi de O İsim Teşkilat Dizisinde!

GALERİ

Sefirin Kızı Dizisinde Kötü Haber! Adeta Ayaklı Kabus Olacak, Mavi’nin Ayağına Dolacak! Geçmişi Unutmaya Çalışırken… mask
Sefirin Kızı Dizisinde Kötü Haber! Adeta Ayaklı Kabus Olacak, Mavi’nin Ayağına Dolacak! Geçmişi Unutmaya Çalışırken…
Hande Erçel Sen Çal Kapımı Dizisinin Final Tarihini Açıkladı! Ne Mayıs’ta Ne Haziran’da… Hayranları Şok Olacak! mask
Hande Erçel Sen Çal Kapımı Dizisinin Final Tarihini Açıkladı! Ne Mayıs’ta Ne Haziran’da… Hayranları Şok Olacak!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde O İsim Kıskançlıktan Çatladı! Seyircilerin Yağları Eridi, Paylaşımlar Art Arda Geldi! “Asla Esas Kadın Olamazsın!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde O İsim Kıskançlıktan Çatladı! Seyircilerin Yağları Eridi, Paylaşımlar Art Arda Geldi! “Asla Esas Kadın Olamazsın!”
2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman? mask
2021 Ramazan İlk İftar Saati Ankara! Ankara’da Sahura Hangi Gün Kalkılacak 2021? 2021 Ramazan İlk Günü Ne Zaman?
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021? mask
Ankara İmsakiye 2021! 13 Nisan Ankara'da Sahur Vakti Saat Kaçta? Ankara İmsak Vakti Ne Zaman 2021?
Esra Erol’da Skandal Aile Olayı! Mutfaktaki Fırını Aldı, Başka Kocaya Kaçtı! Tam 10 Yıldır Kocasını Hissettirmeden Aldattı! Tek İsteği Anlaşmalı Boşanmak Ama… mask
Esra Erol’da Skandal Aile Olayı! Mutfaktaki Fırını Aldı, Başka Kocaya Kaçtı! Tam 10 Yıldır Kocasını Hissettirmeden Aldattı! Tek İsteği Anlaşmalı Boşanmak Ama…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL