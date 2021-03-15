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15 Mar 2021 - 19:33- Gündem G: 15 Mar 2021 - 19:34

O İlde Koronavirüs vaka sayısında Patlama Yaşanıyor! Vali acil durum ilan etti

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Vaka sayılarında artış yaşandığının altını çizen Ayaz, "Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz. Acil durum ilan ediyoruz, şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak." diye konuştu.
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, vaka artışının devam etmemesi için acil durum ilan ettiklerini söyledi.

Vali Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların aşı yaptırmalarını istediklerini söyledi.

Vaka sayılarında artış yaşandığının altını çizen Ayaz, "Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz. Acil durum ilan ediyoruz, şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın kentte hala zorunlu olduğunu, bazı bölgelerde sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Daha önce de söylemiştik, 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz, diye. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
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15 Mar 2021 - 19:33 AA - Gündem

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