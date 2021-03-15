O İlde Koronavirüs vaka sayısında Patlama Yaşanıyor! Vali acil durum ilan etti

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, vaka artışının devam etmemesi için acil durum ilan ettiklerini söyledi.
Vali Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların aşı yaptırmalarını istediklerini söyledi.
Vaka sayılarında artış yaşandığının altını çizen Ayaz, "Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz. Acil durum ilan ediyoruz, şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak." diye konuştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın kentte hala zorunlu olduğunu, bazı bölgelerde sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Daha önce de söylemiştik, 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz, diye. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.