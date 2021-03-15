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15 Mar 2021 - 19:49- Siyaset G: 15 Mar 2021 - 19:50

İran "yeni füze şehrini" tanıttı

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Çok sayıda ve türde füze ile onlara ait teçhizat halka tanıtılarak, Deniz Kuvvetlerine teslim edildi
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İran'da içinde çok sayıda seyir (cruise) füzesi ve balistik füze ile onlara ait birçok elektronik harp teçhizatının bulunduğu " yeni füze şehri" yapılan törenle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine devredildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, tanıtım törenine Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri ve birçok yüksek rütbeli komutan katıldı.

Devrim Muhafızları Ordusunun yeni üssünde kaydedildiği belirtilen videoda, çeşitli menzillerde yüzden fazla seyir (cruise) füzesi ve balistik füze ile yine çok sayıda radar ve izleme sistemleri gibi elektronik harp teçhizatları içeren görüntüler yayınlandı.

Söz konusu "yeni füze şehri" ile ilgili konum bilgisi ise paylaşılmadı.

- İran füze geliştirme programını tüm tartışmalara rağmen sürdürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da inşa edilen, stratejik füzelerin bulunduğu yeni yer altı üssünün görüntülerini de paylaşmıştı.

Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri ise 6 Temmuz 2020'de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca yer altında "füze şehirleri" inşa ettiklerini açıklamıştı.

Sürdürdüğü balistik füze programı konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle sorun yaşayan Tahran yönetimi, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir müzakerede bulunmayacağını duyurmuştu.

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15 Mar 2021 - 19:49 AA Ankara- Siyaset

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