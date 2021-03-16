Türk Hava Yollarını Pandemi Bile Durduramadı! Günlük 649 Uçuşla Avrupa'da Lider

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.