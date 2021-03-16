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16 Mar 2021 - 22:20- Gündem G: 16 Mar 2021 - 22:21

Türk Hava Yollarını Pandemi Bile Durduramadı! Günlük 649 Uçuşla Avrupa'da Lider

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
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Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.
# Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), THY, Türk Hava Yolları (THY)

16 Mar 2021 - 22:20 AA İstanbul- Gündem

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