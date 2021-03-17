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17 Mar 2021 - 17:24- Gündem G: 17 Mar 2021 - 17:25

Türkiye'den Nijer'de Düzenlenen Terör Saldırısına Kınama Geldi!

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Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in kuzeyinde Banibangou bölgesinde bulunan Tillaberi şehrinde yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı. İşte detaylar...

Emre Okur
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 58 masum sivilin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijer'de terör saldırısı

Nijer hükümetinden yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Tillaberi'de kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış, ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirmişti.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor. Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.
# Dışişleri Bakanlığı, Nijer, terör saldırısı, türkiye
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17 Mar 2021 - 17:24 AA Ankara- Gündem

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