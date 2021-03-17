Türkiye'den Nijer'de Düzenlenen Terör Saldırısına Kınama Geldi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 58 masum sivilin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Nijer'de terör saldırısı
Nijer hükümetinden yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Tillaberi'de kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış, ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirmişti.
Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor. Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.