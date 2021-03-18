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18 Mar 2021 - 13:06- Gündem G: 18 Mar 2021 - 13:45

Cumhurbaşkanı Tüm Tartışmalara Rağmen AstraZeneca Aşısı Oldu!

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan AstraZeneca aşısını oldu.

Emre Okur
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Kovid-19'a karşı aşılanması için başkent Tiflis'teki Enfeksiyon Hastanesine gelen Zurabişvili, dünyada bazı ülkelerin geçici olarak kullanımını askıya aldığı AstraZeneca ile aşı oldu.

Zurabişvili, burada yaptığı açıklamada, ülkede önce sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandığını hatırlatarak, Kovid-19 salgınının yarattığı gerek ekonomik gerek diğer sorunları aşmak için insanların aşı olması gerektiğini vurguladı.

"DSÖ karar verirse AstraZeneca aşısının kullanımını durduracağız"

Gürcistan ilk aşamada 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını satın almıştı. Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, dünya genelinde birçok ülkenin AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasıyla ilgili, ülkesine kaliteli aşıların getirildiğini söylemişti.

Tikaradze, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile aşılar konusunda yakın temaslarını sürdürdüklerini, dünya genelinde AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması halinde bu kararı uygulayacaklarını kaydetmişti.

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18 Mar 2021 - 13:06 AA - Gündem

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