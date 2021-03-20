Son Dakika: Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.
Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.