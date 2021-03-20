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20 Mar 2021 - 12:06- Gündem G: 20 Mar 2021 - 12:08

Son Dakika: Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı ve Kira Desteği Başladı!

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı esnaf ve sanatkarlar ile tüzel kişilere gelir kaybı ve kira desteğinin dün başladığını belirtti!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.
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20 Mar 2021 - 12:06 AA Ankara- Gündem

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