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28 Mar 2021 - 11:51- Belediyeler G: 28 Mar 2021 - 11:52

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz kandil simidi ikram etti

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığı vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Berat Kandili dolayısıyla kandillerini kutladığı vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Kahramankazanda Berat Kandili idrak edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da kandil dolayısıyla Ulu Camide vatandaşlarla birlikte namaz kılıp dua etti. Kandil dolayısıyla hatimler okunup şehitler için dualar edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyuldu. Yatsı namazının ardından başlayan Berat Kandili programında vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilaveti Mevlid-i Şerif salavatlar ve ilahileri dinledi. Programın ardından Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Başkan Oğuz da belediye personelleriyle birlikte vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunarak kandillerini kutladı.
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28 Mar 2021 - 11:51 - Belediyeler

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