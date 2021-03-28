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28 Mar 2021 - 21:25- Gündem G: 28 Mar 2021 - 21:26

Porsche Türkiye'ye şarj ağı kurdu

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Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi: "2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW'lik Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7,8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık" "Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal'a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefli
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Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Türkiye'de elektrikli araç yatırımlarına değinerek, 2020 yılında, müşterileri ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladıklarını söyledi.

Porsche'den yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası oldu. Bugüne kadar ülke genelinde 7,8 milyon TL'lik yatırımla 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu gerçekleştiren Porsche Türkiye, yıl sonuna kadar yatırım miktarını 10 milyon TL'ye, şarj istasyonu sayısını ise 190 adede çıkarmayı hedefliyor.

2020 yılı sonunda Türkiye'de tamamen elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri olan Porsche, elektrikli otomobiller için altyapı yatırımlarına da devam ediyor. Marka, geçen yıl tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan'ı Türkiye'de piyasaya sürmesiyle Porsche şarj istasyonları ağını her geçen gün genişletiyor.

- Ülke çapında 100 şarj istasyonu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Porsche Türkiye olarak yatırımlarıyla Türkiye'nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını söyledi. Eskinazi, "2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW'lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7,8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. Porsche Satış Sonrası Hizmetler ekibinin tüm çalışmaları sayesinde Porsche, Türkiye'de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4'üncü şarj operatörü oldu." ifadelerini kullandı.

Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Eskinazi, "Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal'a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar ise AC şarj istasyonları ve bayilerimize kurmayı planladığımız 100KW ve üzeri DC şarj istasyonları ile toplam yatırım miktarımız 10,1 milyon TL'yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak." değerlendirmesini yaptı.

- Evlere özel şarj istasyonu

Eskinazi, Porsche Deneyim Merkezine kurdukları 350KW ve 320KW gücündeki şarj istasyonlarının Taycan'ın bataryasını yüzde 0'dan yüzde 80'e yaklaşık 22,5 dakikada doldurabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 ve 2021 yılında araç sipariş eden müşterilerimizin evlerine ve iş yerlerine şarj istasyonu kurulumu için 335 adet keşif gerçekleştirerek kurulumlarını değerlendirdik.

Tüm bayilerimizde Porsche Taycan satış sonrası hizmeti verebilmek için, Doğuş Oto Kartal'da kurulacak ve başta Türkiye, Porsche Doğu Avrupa gibi birçok ülkeye servis sunacak olan Türkiye'nin ilk batarya onarım merkezinin açılışı kapsamında eğitim yatırımlarını 2020 yılında tamamladık. 2021 yılında Doğuş Oto Kartal yanında bir diğer Porsche merkezine daha batarya onarım merkezi kurmak adına yatırım süreçlerine devam edeceğiz."

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28 Mar 2021 - 21:25 AA İstanbul- Gündem

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