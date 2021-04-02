Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Nis 2021 - 11:08- Gündem G: 02 Nis 2021 - 12:08

Martta en çok karnabahar fiyatında artış var

ABONE OL Google News Sayfamız

İTO verilerine göre, söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 22,49 ile salatalık olarak belirlendi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Ticaret Odası'nca ( İTO), kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi. İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 95’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

- Martta karnabahar fiyatında yüzde 35,76 artış

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olarak kayıtlara geçti.

- Salatalık yüzde 22,49 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak olarak belirlendi.

Mart 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)Karnabahar 35,76Limon12,28Mandalina12,14Balık8,47Yeşil Soğan8, 29Elma7, 36Muz6, 38Portakal5, 01Bakla-16,99Kıvırcık Salata-6,64Ispanak-6,59Pırasa-6,21Turp-5,10Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Sivri Biber27, 54Salatalık-22,49Taze Fasulye-12,36Patlıcan-9,40Kabak-7,55İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Çarşaf Takımı25,09Yorgan15,97Tavuk8,85Gazyağı8,46Çelik Mutfak Eşyası7,54Kesme Şeker6,92Zeytinyağı5,88Toz Şeker5,52Beyaz Peynir5,06

# fiyatı artan azalan ürünler, İTO, mart ayı, karnabahar fiyatı, 2021, mart

02 Nis 2021 - 11:08 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Martta en çok karrnıbaharın fiyatı arttı mask
Martta en çok karrnıbaharın fiyatı arttı
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü mask
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı mask
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek! mask
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek!
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi mask
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi
Türkiye ile Azerbaycan Arası Kimlikle Seyahat Ayrıntıları Belirlendi! mask
Türkiye ile Azerbaycan Arası Kimlikle Seyahat Ayrıntıları Belirlendi!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinde Cansu Dere Vedası! Sadece Birkaç Bölüm Sonra Yerine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Milyonlar Şok İçinde Kalacak! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Cansu Dere Vedası! Sadece Birkaç Bölüm Sonra Yerine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Milyonlar Şok İçinde Kalacak! Neler Oluyor?
Survivor’dan Şok Edici İfşa! Her Detay Ortaya Çıktı, Poyraz Değil Ama O İsim Adaya Veda Edecek! Dominik Adasında Depremler Yaşanacak! mask
Survivor’dan Şok Edici İfşa! Her Detay Ortaya Çıktı, Poyraz Değil Ama O İsim Adaya Veda Edecek! Dominik Adasında Depremler Yaşanacak!
Alişan'ın Eşi Buse Varol'a Büyük Rest! Berfu Yenenler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Takipçiler Ne Yapacağını, Nereye Gideceğini Şaşırdı! "Bence Berfu Daha Çok..." mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol'a Büyük Rest! Berfu Yenenler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Takipçiler Ne Yapacağını, Nereye Gideceğini Şaşırdı! "Bence Berfu Daha Çok..."
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Hayranları Büyük Yasa Girecek! Çekimlerin Durdurulduğu Gün... mask
Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Hayranları Büyük Yasa Girecek! Çekimlerin Durdurulduğu Gün...
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sinden Akıllara Zarar Görsel! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Adeta Şıklık Yarışına Noktayı Koydu! Karşısında Kimse Duramıyor… mask
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sinden Akıllara Zarar Görsel! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Adeta Şıklık Yarışına Noktayı Koydu! Karşısında Kimse Duramıyor…
Survivor Şampiyonu Cemal Can Gönlünü O İsme Kaptırdı! Takım Arkadaşıydı, Hayat Arkadaşı Oldu! Artık Resmen.... mask
Survivor Şampiyonu Cemal Can Gönlünü O İsme Kaptırdı! Takım Arkadaşıydı, Hayat Arkadaşı Oldu! Artık Resmen....

GALERİ

Gülle atmada 6 şampiyonluğu bulunan Özlem Tohumcu gözünü Avrupa'ya çevirdi mask
Gülle atmada 6 şampiyonluğu bulunan Özlem Tohumcu gözünü Avrupa'ya çevirdi
Başkan Altınok: 80 milyon tl’lik hizmet aracı aldık mask
Başkan Altınok: 80 milyon tl’lik hizmet aracı aldık
Ankara Sincan belediyesi kendi seralarında üretim yapıyor mask
Ankara Sincan belediyesi kendi seralarında üretim yapıyor
Ego’dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek mask
Ego’dan pandemi sürecinde kan bağışı kampanyasına destek
Doğu Karadeniz'den İhracat Oranlarına Büyük Katkı! 3 Ayda 413 Milyon Dolarlık İhracat mask
Doğu Karadeniz'den İhracat Oranlarına Büyük Katkı! 3 Ayda 413 Milyon Dolarlık İhracat
Kovid-19 Salgını Yanında Kızamık Vakaları Endişe Verici Seviyeye Ulaştı! mask
Kovid-19 Salgını Yanında Kızamık Vakaları Endişe Verici Seviyeye Ulaştı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL