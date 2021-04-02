Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Nis 2021 - 23:18- Gündem G: 02 Nis 2021 - 23:19

2 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1471 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 2 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, 2 Nisan 2021 Türkiye vaka sayısı, 2 Nisan 2021 koronavirüs ölüm sayısı, 2 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs ağır hasta sayısı, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu, Kovid-19

02 Nis 2021 - 23:18 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Martta en çok karnabahar fiyatında artış var mask
Martta en çok karnabahar fiyatında artış var
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü mask
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı mask
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek! mask
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek!
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi mask
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi
Türkiye ile Azerbaycan Arası Kimlikle Seyahat Ayrıntıları Belirlendi! mask
Türkiye ile Azerbaycan Arası Kimlikle Seyahat Ayrıntıları Belirlendi!
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinde Cansu Dere Vedası! Sadece Birkaç Bölüm Sonra Yerine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Milyonlar Şok İçinde Kalacak! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Cansu Dere Vedası! Sadece Birkaç Bölüm Sonra Yerine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Milyonlar Şok İçinde Kalacak! Neler Oluyor?
Survivor’dan Şok Edici İfşa! Her Detay Ortaya Çıktı, Poyraz Değil Ama O İsim Adaya Veda Edecek! Dominik Adasında Depremler Yaşanacak! mask
Survivor’dan Şok Edici İfşa! Her Detay Ortaya Çıktı, Poyraz Değil Ama O İsim Adaya Veda Edecek! Dominik Adasında Depremler Yaşanacak!
Survivor'da Adada Resmen Deprem Oldu! Batuhan Öyle Bir Bozuldu ki; Sosyal Medya Çalkalandı! İsmail Balaban Rüzgarı Esiyor mask
Survivor'da Adada Resmen Deprem Oldu! Batuhan Öyle Bir Bozuldu ki; Sosyal Medya Çalkalandı! İsmail Balaban Rüzgarı Esiyor
Alişan'ın Eşi Buse Varol'a Büyük Rest! Berfu Yenenler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Takipçiler Ne Yapacağını, Nereye Gideceğini Şaşırdı! "Bence Berfu Daha Çok..." mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol'a Büyük Rest! Berfu Yenenler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Takipçiler Ne Yapacağını, Nereye Gideceğini Şaşırdı! "Bence Berfu Daha Çok..."
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sinden Akıllara Zarar Görsel! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Adeta Şıklık Yarışına Noktayı Koydu! Karşısında Kimse Duramıyor… mask
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sinden Akıllara Zarar Görsel! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Adeta Şıklık Yarışına Noktayı Koydu! Karşısında Kimse Duramıyor…
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..." mask
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..."

GALERİ

"Geri Dönüş" filminin galası yapıldı! Suriye Dramını Anlatan “Geri Dönüş“ filmi konusu ve oyuncuları kimler? mask
"Geri Dönüş" filminin galası yapıldı! Suriye Dramını Anlatan “Geri Dönüş“ filmi konusu ve oyuncuları kimler?
İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü mask
İç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Gönül Dağı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Arka Sokaklardan Jest! Öyle Bir Oyuncu Diziye Transfer Oldu Ki Seyirci Resmen Televizyonu Dondurdu. mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Arka Sokaklardan Jest! Öyle Bir Oyuncu Diziye Transfer Oldu Ki Seyirci Resmen Televizyonu Dondurdu.
Arka Sokaklar Dizisinde Öyle Bir Sahne Vardı Ki Tam 70 Baro Başkanından İdari Yaptırım Geldi. Efsane Dizi Büyük Tehlikede… mask
Arka Sokaklar Dizisinde Öyle Bir Sahne Vardı Ki Tam 70 Baro Başkanından İdari Yaptırım Geldi. Efsane Dizi Büyük Tehlikede…
Dizi Dünyasında Neler Oluyor? Arkaya Gelen Final Kararları! O Dizi De Bu Dalgaya Katıldı. Sayılı Günler Kaldı… mask
Dizi Dünyasında Neler Oluyor? Arkaya Gelen Final Kararları! O Dizi De Bu Dalgaya Katıldı. Sayılı Günler Kaldı…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL