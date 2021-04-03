Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Nis 2021 - 19:51- Gündem G: 03 Nis 2021 - 19:52

Türkşeker ilk serasını Ankara'da kurdu! İlk Ürünler Raflarda

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkşeker, ilk serasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, 23 bin metrekare üzerine kurulan ve topraksız tarım yapılan seraya 50 bin fidan dikildi.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bir asırlık sözleşmeli tarım tecrübesini sera sektörüne aktaran Türkşeker, ilk serasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, 23 bin metrekare üzerine kurulan ve topraksız tarım yapılan seraya 50 bin fidan dikildi.

Topraksız tarım hususunda örnek olan serada yılda bin ton "Salkım Domates" elde edilecek. Isıtma giderlerinin yüzde 50’si Ankara Şeker Fabrikası’nın kondanse suyu kullanılarak karşılanan serada, ısıtma maliyetleri bu şekilde minimize edilirken soğutma giderlerinden kurtulan Ankara Şeker Fabrikası da yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor.

- İlk ürünler raflarda

Halka sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedefleyen serada ilk ürünler alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan domatesler, Ankara’daki yerel marketlerde satışa sunuldu. Türkşeker, Ankara Şeker Fabrikası’nda pilot uygulama olarak hayata geçirdiği seracılık faaliyetlerini diğer fabrika alanlarında kuracağı seralarla yaygınlaştırmayı hedefliyor.
# Türkşeker, sera, ankara, Ankara Şeker Fabrikası

03 Nis 2021 - 19:51 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Martta en çok karnabahar fiyatında artış var mask
Martta en çok karnabahar fiyatında artış var
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü mask
Belçika'da 1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı mask
Arakanlı Müslümanlara yardım! Askeri Uçak Ankara'dan havalandı
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek! mask
Azerbaycan'a Seyahatte Yeni Dönem Başladı! Kimlikle Gidilecek!
31 Mart Koronavirüs Tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? İşte Bugünkü Vaka Sayısı Son Dakika Haberleri mask
31 Mart Koronavirüs Tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? İşte Bugünkü Vaka Sayısı Son Dakika Haberleri
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi mask
Türkiye'den Son Dakika Aşı Gelişmesi! İnovatif Aşı Adayı DSÖ Listesine Girdi
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Adada Resmen Deprem Oldu! Batuhan Öyle Bir Bozuldu ki; Sosyal Medya Çalkalandı! İsmail Balaban Rüzgarı Esiyor mask
Survivor'da Adada Resmen Deprem Oldu! Batuhan Öyle Bir Bozuldu ki; Sosyal Medya Çalkalandı! İsmail Balaban Rüzgarı Esiyor
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..." mask
Survivor Gonca Elenir Elenmez Her Şeyi Açığa Çıkardı! Anlattıkları İnanılmaz, Meğer Her Şey Başkaymış... "Vay Be..."
Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor! Cansu Dereden Sonra O İsim de Gidiyor... Orijinali Ortaya Çıktı, Senaryo İfşalandı! mask
Sadakatsiz Yayından Kaldırılıyor! Cansu Dereden Sonra O İsim de Gidiyor... Orijinali Ortaya Çıktı, Senaryo İfşalandı!
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar! mask
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar!
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm... mask
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm...
Maraşlı’nın Mahur’unda Herkesi Üzen Gelişme! Alina Boz Herkesi Endişe İçinde Bıraktı. Genç Oyuncudan Hayranlarını Sarsan Paylaşım… mask
Maraşlı’nın Mahur’unda Herkesi Üzen Gelişme! Alina Boz Herkesi Endişe İçinde Bıraktı. Genç Oyuncudan Hayranlarını Sarsan Paylaşım…

GALERİ

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona erdi mask
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona erdi
Yat yarışları: Erol Metin Erdoğan Kupası mask
Yat yarışları: Erol Metin Erdoğan Kupası
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! RTÜK'e Binlerce Şikayet Sadece 24 Saat İçerisinde Geldi! Bardağı Taşıran Son Hamle Baro Başkanlığından Geldi... mask
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! RTÜK'e Binlerce Şikayet Sadece 24 Saat İçerisinde Geldi! Bardağı Taşıran Son Hamle Baro Başkanlığından Geldi...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Demet Özdemir Açıklık Getirdi! Öyle Bir Mesaj Yayınladı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Bizim Hikayemiz Burada Bitti!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Demet Özdemir Açıklık Getirdi! Öyle Bir Mesaj Yayınladı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Bizim Hikayemiz Burada Bitti!"
Masterchef Yarışmasının İddialı İsminden Şok Değişim! Sadece 90 Günde Büyük Bir Değişim Yaşadı! Görenler 'Estetik' Diyor! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki... mask
Masterchef Yarışmasının İddialı İsminden Şok Değişim! Sadece 90 Günde Büyük Bir Değişim Yaşadı! Görenler 'Estetik' Diyor! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki...
Sadakatsiz Dizsine Yasak Elma Şoku! Ortak Bölüm Geliyor! Eda Ece ve Şevval Sam Yasak Elma Dizisinden Sadakatsiz Dizisine Giriş Yaptı! “Aman Allah’ım Neler Oluyor?” mask
Sadakatsiz Dizsine Yasak Elma Şoku! Ortak Bölüm Geliyor! Eda Ece ve Şevval Sam Yasak Elma Dizisinden Sadakatsiz Dizisine Giriş Yaptı! “Aman Allah’ım Neler Oluyor?”
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL