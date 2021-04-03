Türkşeker ilk serasını Ankara'da kurdu! İlk Ürünler Raflarda

Bir asırlık sözleşmeli tarım tecrübesini sera sektörüne aktaran Türkşeker, ilk serasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, 23 bin metrekare üzerine kurulan ve topraksız tarım yapılan seraya 50 bin fidan dikildi.

Topraksız tarım hususunda örnek olan serada yılda bin ton "Salkım Domates" elde edilecek. Isıtma giderlerinin yüzde 50’si Ankara Şeker Fabrikası’nın kondanse suyu kullanılarak karşılanan serada, ısıtma maliyetleri bu şekilde minimize edilirken soğutma giderlerinden kurtulan Ankara Şeker Fabrikası da yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor.

- İlk ürünler raflarda

Halka sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedefleyen serada ilk ürünler alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan domatesler, Ankara’daki yerel marketlerde satışa sunuldu. Türkşeker, Ankara Şeker Fabrikası’nda pilot uygulama olarak hayata geçirdiği seracılık faaliyetlerini diğer fabrika alanlarında kuracağı seralarla yaygınlaştırmayı hedefliyor.