Türk Polis Teşkilatı 176'iıcı yaşını kutluyor

Temelleri 10 Nisan 1845'te "Polis Nizamnamesi"nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nda düzenlenecek etkinliklere ilişkin program belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümü programı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyetin, salı günü Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayacak.

Hafta kapsamında çarşamba günü Cebeci, Karşıyaka ve Gölbaşı'ndaki polis şehitlikleri ziyaret edilecek, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bırakılacak.

Etkinlikler kapsamında, perşembe günü Gaziler Engelli Spor Kulübüne yönelik Havalı Tabanca Atış Yarışması düzenlenecek.

Haftanın son günü ise Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığındaki heyetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmesi planlanıyor. Ayrıca aynı gün Polis Müzesi'nin de açılışı yapılacak.

Program çerçevesinde, cumartesi günü şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek.