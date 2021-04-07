Acı haberi MSB duyurdu! Afrin'de 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
Saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Suriye Afrinde bulunan Basilhaya üs bölgemize düzenlenen saldırıda uz.çav Ahmet Akdal ve Gökhan Çakır şehit düşmüş ruhu sâd mekânları cennet olsun.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.