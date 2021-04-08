Eğitimin Yaşı Yok Dedi! 60 Yaşında İkinci Üniversite Diplomasını Aldı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık işletme bölümü mezunu olan Ersoy, Türk Standartları Enstitüsü'ndeki görevinden 2001'de emekli olduktan sonra yeniden üniversite eğitimi almaya karar verdi. Bunun üzerine üniversite sınavına giren Ersoy, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünü kazandı.

Bölüme bağlı 2 yıllık Medya İletişim Programından 26 Ocak'ta mezun olan Ersoy, ikinci üniversite diplomasına kavuştu. 2 çocuk babası Ersoy, AA muhabirine, gazeteciliğe karşı her zaman ilgisi olduğunu belirterek, bir süre çeşitli yerel gazetelerde yazarlık ve televizyon kanallarında program yaptığını anlattı.

Gazeteciliğe ilgisinden dolayı yeniden üniversite okumaya karar verdiğini ifade eden Ersoy, ikinci kez diploma sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ersoy, öğrenmenin yaşının olmadığını, öğrenmenin kendisine sürekli bir şeyler kattığını söyledi.

Öğrendiği zaman kendisini daha dinç hissettiğine vurgu yapan Ersoy, "Yaşımın 60 olması çok önemli değil. Ben sağlığım yerinde olduğu sürece kendimi geliştirmeye, hayallerime kavuşmaya devam etmek istiyorum. Bundan sonra da bol bol okuyup birçok şeyden bilgi edinmek istiyorum. Elim kalem tuttuğu sürece yazmaya çalışacağım." diye konuştu. Ersoy, gençlere de kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.