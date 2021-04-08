Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Nis 2021 - 12:48- Gündem G: 08 Nis 2021 - 13:01

Eğitimin Yaşı Yok Dedi! 60 Yaşında İkinci Üniversite Diplomasını Aldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ordu'da yaşayan emekli 60 yaşındaki Ufuk Ersoy, gazetecilik mesleğine duyduğu ilgi üzerine başladığı ikinci üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Ufuk Ersoy mutluluğunu kameralara yansıttı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık işletme bölümü mezunu olan Ersoy, Türk Standartları Enstitüsü'ndeki görevinden 2001'de emekli olduktan sonra yeniden üniversite eğitimi almaya karar verdi. Bunun üzerine üniversite sınavına giren Ersoy, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünü kazandı.

Bölüme bağlı 2 yıllık Medya İletişim Programından 26 Ocak'ta mezun olan Ersoy, ikinci üniversite diplomasına kavuştu. 2 çocuk babası Ersoy, AA muhabirine, gazeteciliğe karşı her zaman ilgisi olduğunu belirterek, bir süre çeşitli yerel gazetelerde yazarlık ve televizyon kanallarında program yaptığını anlattı.

Gazeteciliğe ilgisinden dolayı yeniden üniversite okumaya karar verdiğini ifade eden Ersoy, ikinci kez diploma sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ersoy, öğrenmenin yaşının olmadığını, öğrenmenin kendisine sürekli bir şeyler kattığını söyledi.

Öğrendiği zaman kendisini daha dinç hissettiğine vurgu yapan Ersoy, "Yaşımın 60 olması çok önemli değil. Ben sağlığım yerinde olduğu sürece kendimi geliştirmeye, hayallerime kavuşmaya devam etmek istiyorum. Bundan sonra da bol bol okuyup birçok şeyden bilgi edinmek istiyorum. Elim kalem tuttuğu sürece yazmaya çalışacağım." diye konuştu. Ersoy, gençlere de kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

# diploma, ordu, Ufuk Ersoy, üniversite, program, karar
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
SunExpress Ekipleri İçin Kovid-19 Aşılaması Başladı! mask
SunExpress Ekipleri İçin Kovid-19 Aşılaması Başladı!
Mücevher İhracatı Mart Ayında Rekor Artış! mask
Mücevher İhracatı Mart Ayında Rekor Artış!
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Başladı! Bugün Altın Fiyatı Ne Kadar? mask
Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Başladı! Bugün Altın Fiyatı Ne Kadar?
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar? mask
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor! mask
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor!
Türk Kızılay Ramazan Yardımları Belli Oldu! mask
Türk Kızılay Ramazan Yardımları Belli Oldu!
Yerli Dijital Para İçin Önemli Adım! Yıl sonuna Tamamlanıyor! mask
Yerli Dijital Para İçin Önemli Adım! Yıl sonuna Tamamlanıyor!
Almanya, Rekor Seviyede Bütçe Açığı Verdi! mask
Almanya, Rekor Seviyede Bütçe Açığı Verdi!
Gram Altın Fiyatlarında Şok Gelişme! 7 Nisan 2021 Altın Güne Hareketli Başladı mask
Gram Altın Fiyatlarında Şok Gelişme! 7 Nisan 2021 Altın Güne Hareketli Başladı
Petrolde Hareketlilik Sürüyor! Petrol Fiyatlarında Yukarı Yönlü Revize mask
Petrolde Hareketlilik Sürüyor! Petrol Fiyatlarında Yukarı Yönlü Revize

08 Nis 2021 - 12:48 AA Ordu- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eğitimin Yaşı Yok Dedi! 60 Yaşında İkinci Üniversite Diplomasını Aldı! mask
Eğitimin Yaşı Yok Dedi! 60 Yaşında İkinci Üniversite Diplomasını Aldı!
Danıştay'dan Başörtüsü Karar! mask
Danıştay'dan Başörtüsü Karar!
Turizm Hacmini Arttırmak İçin Türkiye ile Azerbaycan'dan İş Birliği! mask
Turizm Hacmini Arttırmak İçin Türkiye ile Azerbaycan'dan İş Birliği!
Meteorolojiden Kritik Uyarı Geldi! Bazı Bölgelerde Fırtına Bekleniyor! mask
Meteorolojiden Kritik Uyarı Geldi! Bazı Bölgelerde Fırtına Bekleniyor!
4 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
4 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bildiri Yayımlayan Emekli Amirallere TCK 316'dan Soruşturma Başlattı! TCK 316. madde ne demek, kamsamı nedir? mask
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bildiri Yayımlayan Emekli Amirallere TCK 316'dan Soruşturma Başlattı! TCK 316. madde ne demek, kamsamı nedir?
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Şampiyonu Masterchef Hakkında Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş, Ne Başka Bir Şey! Meğer Perde Arkası Çok Farklıymış! “Acun Medya…” mask
Masterchef Şampiyonu Masterchef Hakkında Her Şeyi İfşa Etti! Ne Araba Alabilmiş, Ne Başka Bir Şey! Meğer Perde Arkası Çok Farklıymış! “Acun Medya…”
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar? mask
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı! mask
Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı!
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..." mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..."
Çukurun Yamacı Celasunla Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu! Bu Fotoğraf Her Şeyi Başlattı! Bu Bir Akım Olabilir … mask
Çukurun Yamacı Celasunla Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu! Bu Fotoğraf Her Şeyi Başlattı! Bu Bir Akım Olabilir …
Esra Erol’un Final Tarihi Belli Oldu! ATV O Günden Sonra Bir Bölüm Bile Yayınlamayacak! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı, Kimse Bunu Beklemiyordu! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’un Final Tarihi Belli Oldu! ATV O Günden Sonra Bir Bölüm Bile Yayınlamayacak! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı, Kimse Bunu Beklemiyordu! Neler Oluyor?

GALERİ

SunExpress Ekipleri İçin Kovid-19 Aşılaması Başladı! mask
SunExpress Ekipleri İçin Kovid-19 Aşılaması Başladı!
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler! mask
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler!
Kovid-19 Aşısında Şok Gelişme! 60 Yaş Altı Askıya Alındı mask
Kovid-19 Aşısında Şok Gelişme! 60 Yaş Altı Askıya Alındı
Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı mask
Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı
Sadece 37 Doktorla 9 Günde 470 Bin Kovid-19 Aşısı Yapıldı! mask
Sadece 37 Doktorla 9 Günde 470 Bin Kovid-19 Aşısı Yapıldı!
Ankara'da Sahne kadınların olacak mask
Ankara'da Sahne kadınların olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL