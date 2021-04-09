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09 Nis 2021 - 13:23- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:25

Soyuz MS-18 Kazakistan'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna Fırlatıldı!

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Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de uzaya gönderilen ve yaklaşık 9 dakika sonra dünya yörüngesinden ayrılan aracın 3,5 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması hedefleniyor. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
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Rus ve Amerikan astronotlarını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı. Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlanan fırlatma anını, ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin birlikte izledi.

60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olan Yuriy Gagarin’in adını taşıyan Soyuz MS-18 aracı, UUİ’ye bu kez Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov’u ve NASA astronotu Mark Vande Hey’i götürüyor. Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de uzaya gönderilen araç, yaklaşık 9 dakika sonra dünya yörüngesinden çıktı. Aracın 3,5 saat sonra UUİ’ye ulaşması bekleniyor.

Söz konusu ekibin UUİ’de 6 ay kalması ve bu süre zarfında 50’ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor. UUİ’de Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotlar görevlerini sürdürüyor. UUİ; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından kurulmuştu.
# Baykonur Uzay Üssü, Soyuz MS-18, uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu, abd
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09 Nis 2021 - 13:23 AA - Gündem

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