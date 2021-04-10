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10 Nis 2021 - 16:36- Gündem G: 10 Nis 2021 - 16:50

Rekor İşlem Hacmine Ulaşan Araç Kiralama Sektöründe, Lider Marka Seçildi!

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Avis, salgın dönemi boyunca farklı metriklerde halkın oyları sonucu belirlenen Rise Of Brands Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" olarak seçildi.

Emre Okur
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Avis'ten yapılan açıklamaya göre, Pazarlama Türkiye tarafından bu sene ilk kez halk oylaması ile gerçekleşen Rise of Brands Ödülleri'nde 179 bin 340 oy kullanıldı.

Avis, salgın dönemi boyunca farklı metriklerde halkın oyları sonucu belirlenen Rise Of Brands Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" oldu. Adaylar, Pazarlama Türkiye ekibi tarafından salgın döneminin başlangıcından itibaren birçok alanlarda büyüme sağlayan markalar arasından belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, bir yılı aşkın süredir içinde bulunulan salgın döneminin herkes için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde önceliğimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ile güvenliği oldu. 47 yıldır olduğu gibi müşterilerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya ve onlara değer katmaya devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde halkımızın oylarıyla sonuçlanan bu ödül ile takdir edildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Başarının mimarı olan tüm ekip arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve kıymetli müşterilerimize çok teşekkür ediyorum."

Avis, çok sayıda ödülün sahibi oldu

Açıklamada yer alan bilgiye göre Avis, Rise Of Brands'den önce The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, "Araç Kiralama Kategorisinde Yılın İtibarlısı", ECHO Awards'ta "Araç Kiralama" kategorisinde "E-Ticaretin En İyisi" ödülüne layık görüldü.

Uzak Rota Küresel Seyahat Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Araç Kiralama Şirketi" kategorisinde birincilik elde ederken, Social Media Awards'ta "Araç Kiralama" kategorisinde Altın ödülün kazananı oldu. İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlatılan ve dört yıldır yürütülen "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ile Avis 12'nci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde Platin ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Avis Web Sitesi ve Mobil Uygulama ile CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödüllerinde "Yılın CIO Ödülü"ne layık görüldü. IDC Türkiye tarafından düzenlenen CIO Summit’te ise Future of Work - Reskilling kategorisinde Avis Web Projesi ile ödül kazandı.

# Avis, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Rise of Brands Ödülleri, araç kiralama, Gibi, türkiye
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10 Nis 2021 - 16:36 AA İstanbul- Gündem

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