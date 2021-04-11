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11 Nis 2021 - 12:18- Gündem G: 11 Nis 2021 - 12:19

Bakan Kurum, Ankara'da Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binaya ilişkin, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz." dedi.

Açelya Apartmanı'nın yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Kurum, burada yaptığı açıklamada, olayın ardından bölgedeki 21 binada risk tespit edilerek, 900 vatandaşın misafirhanelere yerleştirildiğini söyledi.

Bu vatandaşların mağdur olmamaları için çalıştıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde, belediyemizle birlikte yıkım sürecini yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11 binayı da dahil ederek, toplamda 14 parselin olduğu, 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede, bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız kriz masasında vatandaşlarımıza taşınma, kira, eşya yardımı yapılacak. Kartal'da, Kağıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl yaptıysak, aynı şekilde Ankara Çankaya'mızda, İleri Mahallemizde TOKİ'miz hızlı bir şekilde inşaatları yapacak. Vatandaşlarımıza, inşallah en iyi şartlarda teslim edecek süreci başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerimizin yanındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir."

Sürece ilişkin hukuki tahkikatın başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, sorumlularla ilgili her türlü cezai işlemin yapılacağını da vurguladı.

- "Taşınma sürecini başlatacağız"

Murat Kurum, "Yıkım sürecinde bir takvim var mı?" sorusuna, "Açelya Apartmanı'nın kısmi yıkımı gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla yol kotu ve altında kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor. O binayı o duruma getirdikten sonra aşağıdan belediyemizle bir topuk yaparak, kontrol altına alacağız. Kontrol altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız." yanıtını verdi.

Kurum, yıkılma ve yıkımın diğer binalara zarar vermesi riskinin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"O yüzden dikkatli yürütmek durumundayız. Ama bugün itibarıyla o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. O riskin kaldırılmasına müteakip aşağıdan topuk çalışmasını da yarın itibarıyla tamamlarız. Öbür binaların da salı günü itibarıyla taşınma sürecini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ Başkanlığımız uygulama projelerini çalışacaklar, akabinde en geç 1-2 ay içerisinde ihalesini yapacağız, en kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz."

"Son dönemde istinat duvarlarının çökmesiyle ilgili çok olay yaşandı. Bunla ilgili önümüzdeki günlerde bir adım atılacak mı?" sorusu üzerine Kurum, hem savcılık hem de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hukuki ve teknik incelemenin yapıldığını anımsattı.

Kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili her türlü cezai sürecin yürütüleceğinin altını çizen Kurum, bir inşaat yapılırken, vatandaşların can güvenliğini ve diğer binaları riske atmadan çalışılması gerektiğini belirtti.

# Açelya apartmanı, ankara, toki, çankaya

11 Nis 2021 - 12:18 AA Ankara- Gündem

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