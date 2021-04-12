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12 Nis 2021 - 13:35- Gündem G: 12 Nis 2021 - 13:51

THY Günlük Uçuş Sayısı İle Avrupa Liderliğini Sürdürdü!

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Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-11 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 384 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 374 uçuşla Air France, 4. sırasında 333 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 299 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 289 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 35,7 oranında kaldığı kaydedildi.
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12 Nis 2021 - 13:35 AA İstanbul- Gündem

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