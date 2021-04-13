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13 Nis 2021 - 03:52- Gündem G: 13 Nis 2021 - 03:54

12 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz" "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız"
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Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 671 oldu.

Son 24 saatte 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar şöyle....

- Sağlık Bakanı Koca, Kabine Toplantısı'na dikkati çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında yeni tedbirlere dair alternatifli önerilerini ele aldığını bildiren Koca, "Yarın (bugün) Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklar." dedi.

Kovid-19 risk haritasının, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız."

Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu vurguladı.

" Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu başından beri, eğitim kurumlarını, kapatılacaksa en geç kapatılan, açılacaksa en erken açılacak olarak gördü. Bu çerçevede yine alternatifli öneriler tartışıldı ama 8. ve 12. sınıfların imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında, eğitimin devam etmesi noktasında genel bir değişmez yaklaşım konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını ilkokullar dışında erken dönemde yapmak istiyoruz."

Bakan Koca, en geç haziran sonu olmak üzere 40 yaş, hatta 30-35 yaşa kadar vatandaşın Kovid-19'a karşı aşılanabileceğini söyledi.

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13 Nis 2021 - 03:52 AA Ankara- Gündem

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