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14 Nis 2021 - 12:21- Gündem G: 14 Nis 2021 - 12:22

ATO Başkanı Baran Zincir Marketlere Yönelik Çağrısını Yineledi: Satmayın...

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran" Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden alsın” çağrısında bulundu.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında, vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin etmeleri için açık bulundurulan zincir marketlerin züccaciyeden kırtasiyeye, ayakkabıdan tekstile farklı sektörlere ait ürün konseptini içeren ürünler satmasının haksız rekabete neden olduğunu belirterek “Zincir marketler hafta sonu gıda dışında ürün satmasın. Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden alsın” çağrısında bulundu.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ticari hayatın çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesi için zincir marketlerin hafta sonu kısıtlamalarında gıda dışı ürün satmaması gerektiğini söyledi. Pandeminin toplumun birçok kesiminde olduğu gibi ticari hayatta da dengeleri değiştirdiğini, tedbirler kapsamında gündeme gelen kısıtlamalarda işletmelerin ciddi düzeyde ciro kaybı yaşadığını anlatan Baran, “İşletmelerimizin iş hacimlerinin daralması ve ciro kaybı yaşaması istihdamdan vergi gelirlerindeki kayba kadar bir dizi sonuçlar doğurma tehlikesi oluşturuyor” dedi.

Özellikle bazı sektörlerde ciro kaybı yaşanmasına neden olan durumlardan birinin de hafta sonu işletmeler kapalıyken açık olan zincir marketlerin gıda dışı ürün satışı yapmaları olduğunu kaydeden Baran, şunları söyledi:

”Hafta sonu markette tüm ürünleri bulan vatandaşların alışveriş alışkanlıkları da değişiyor, hafta içi de alışverişlerinde zincir marketlere yöneliyor. Müşteri kaybeden işletmelerimizin iş hacmi daralıyor. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz, zincir marketlerle rekabet edemiyor. Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, diğer taraftan zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor. Zincir marketlerde cumartesi ve pazar günleri gıda dışında hiçbir ürünün satışı gerçekleştirilmemelidir. Vatandaşımız çorabı çorapçıdan, gömleği giyim mağazasından, bardağı tabağı züccaciyeciden, kalemi kâğıdı kırtasiyeden almalıdır. Hafta sonu dükkânını açamayan tüccarımızın hakkına da sahip çıkmamız gerekiyor. Tüccarımızı işletme giderlerini karşılayamayacak, ticaretten vazgeçecek noktaya getirmememiz gerekiyor. Ekonomimiz ancak tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında güçlü olabilir. Bu nedenle daha önce yaptığım çağrımı yineliyorum; zincir marketler hafta sonları gıda dışı ürün satmasın”

Zincir Marketlerde sürekli ya da dönemsel olarak satışa sunulan ürünler şunlar:

Kitap, kırtasiye: defter, boya kalemi, matara, beslenme çantası, pil,

Kozmetik: kişisel bakım, makyaj, cilt bakımı, parfüm, deodorant, epilasyon ürünleri, güneş ürünleri, traş ürünleri, kremler

Oto-Bahçe-Yapı:

Yapı market, elektrikli alet, nalburiye, hırdavat, el aletleri, jeneratör

Oto bakım ve aksesuar, oto ses sistemleri, görüntü ve navigasyon, oto bakım ve temizlik ürünleri,

Koltuk kılıfı, paspas, bagaj havuzu

Bahçe makineleri, sulama, çiçek, tohum, dekorasyon

Anne bebek: Bebek ürünleri, bebek mamaları, bebek bezi, bebek giyim,

Oto koltuğu ana kucağı, kozmetik, banyo, bebek oyuncakları, ıslak mendik, bebek güvenlik ekipmanları,

Ev ve yaşam kategorisi: Mobilya, spor ve hobi ürünleri, bisiklet, motosiklet, spor malzemesi, ev tekstili halı kilim,

Ev ve mutfak gereçleri: Tencere, tava, kalıp, çatal kaşık bıçak, fincan, bardak sürahi, cam mutfak aletleri, mutfak sarf malzemeleri, çaydanlık cezve, plastik mutfak aletleri, plastik ev gereçleri, organizerler,

Banyo: Banyo mobilyası, banyo askısı, diş fırçalık sabunluk, çamaşır sepeti, çöp kovası, havluluk, klozet fırçası, baskül, batarya, musluk

Ev dekorasyon: Dekoratif aksesuarlar, aydınlatma, priz,

Evcil hayvanlar: Kedi maması, köpek maması, yardımcı ürünler

Seyahat Ürünleri: Valizler

Giyim ve aksesuar: İç giyim, giyim, aksesuar, çorap, sırt çantası, ayakkabı, terlik, mont

Saatler: Erkek kol saatleri, kadın kol saatleri, çocuk kol saatleri

Elektronik: Beyaz eşyalar, bulaşık makinesi, çamaşır, derin dondurucu, fırın, ocak

Elektrikli Ev aletleri: Blender, kişisel bakım, meyve sıkıcı, süpürge, tost makinesi, ütü, su ısıtıcı, kettle, çay makinesi, kahve makinesi, fritöz, dikiş makinesi, küçük ev aletleri

Telefon ve aksesuarı: Cep telefonu, powerbank, hafıza kartı, akıllı saat ve bileklik, şarj cihazı ve kablo, sanat gerçeklik gözlüğü, kulaklık, ekran koruyucusu, hoparlör, telsiz telefon

Televizyon ve Ses Sistemleri: Televizyon, televizyon aksesuarları, tv ses görüntü sistemleri, oyun konsolları,

Bilgisayar: Diz üstü bilgisayar, tablet, yazıcı, bilgisayar bileşenleri, veri depolama, ağ ve modem, kulaklık.

Market Kategorisi: Gıdalar ve temizlik malzemeleri

# Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Zincir Marketler, koronavirüs, Gibi, ankara, mücadele, spor, açıklama

14 Nis 2021 - 12:21 - Gündem

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