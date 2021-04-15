Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Nis 2021 - 20:41- Gündem G: 15 Nis 2021 - 20:42

15 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.

Son 24 saatte 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# sağlık bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, 15 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri, türkiye, vaka

15 Nis 2021 - 20:41 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İkinci El Online Oto Pazarı En Çok Tercih Edilen Otomobil Markaları Belli Oldu! mask
İkinci El Online Oto Pazarı En Çok Tercih Edilen Otomobil Markaları Belli Oldu!
ATO Başkanı Baran Zincir Marketlere Yönelik Çağrısını Yineledi: Satmayın... mask
ATO Başkanı Baran Zincir Marketlere Yönelik Çağrısını Yineledi: Satmayın...
THY'den seyahat belgesi ve bilet açıklaması! mask
THY'den seyahat belgesi ve bilet açıklaması!
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda! mask
Ukrayna Rusya'ya Karşı Askeri Destek İstedi, Savaş Kapıda!
THY Günlük Uçuş Sayısı İle Avrupa Liderliğini Sürdürdü! mask
THY Günlük Uçuş Sayısı İle Avrupa Liderliğini Sürdürdü!
İçişleri Bakanlığı valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi yayınlandı! İşte Ramazan Tedbirleri mask
İçişleri Bakanlığı valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi yayınlandı! İşte Ramazan Tedbirleri
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’dan Elenir Elenmez Acun Ilıcalı’nın Kadrosuna Girdi! Yarışıma Onun İçin Bitti, Oyunculuk Kariyeri Başlıyor! Hastalığı Ön Plana Çıktı, Kırmızı Oda Kapısı Açıldı! mask
Survivor’dan Elenir Elenmez Acun Ilıcalı’nın Kadrosuna Girdi! Yarışıma Onun İçin Bitti, Oyunculuk Kariyeri Başlıyor! Hastalığı Ön Plana Çıktı, Kırmızı Oda Kapısı Açıldı!
Survivor 2005'ten Beri Bir İlk! Yıllardır Sadece Bir Defa Bu Olay Yaşandı! Ada Hop İndi, Hop Kalktı! Seyircilerin Ağzı Açık Kaldı... mask
Survivor 2005'ten Beri Bir İlk! Yıllardır Sadece Bir Defa Bu Olay Yaşandı! Ada Hop İndi, Hop Kalktı! Seyircilerin Ağzı Açık Kaldı...
Survivor İlayda Annesi Babası Yok Mu? Survivor İlayda Şeker'in Ailesi Yok Mu? mask
Survivor İlayda Annesi Babası Yok Mu? Survivor İlayda Şeker'in Ailesi Yok Mu?
A101 Market 81 İlde Duyurdu! Teknolojik Ürünler Kampanyasında Yok Yok! A101'e Giren Karlı Çıkar... mask
A101 Market 81 İlde Duyurdu! Teknolojik Ürünler Kampanyasında Yok Yok! A101'e Giren Karlı Çıkar...
Survivor Hanzade Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Çileden Çıkarttı! Yorumları Milyonları Çıldırttı, Hakan Hatipoğlu Çok Sert Konuştu! "Hem Sinir Krizi Geçirdi, Hem de Bıktı!" mask
Survivor Hanzade Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunu Çileden Çıkarttı! Yorumları Milyonları Çıldırttı, Hakan Hatipoğlu Çok Sert Konuştu! "Hem Sinir Krizi Geçirdi, Hem de Bıktı!"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Dizisine Kurtlar Vadisi Desteği! Finaline Sayılı Günler Kala Memati Baş Değil Ama O İsim Girdi! Dizinin Polat Alemdar'ı Olacak! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Dizisine Kurtlar Vadisi Desteği! Finaline Sayılı Günler Kala Memati Baş Değil Ama O İsim Girdi! Dizinin Polat Alemdar'ı Olacak!

GALERİ

Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu... mask
Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu...
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün! mask
Kağıt Ev Dizisiyle İlgili Perde Arkasındaki Gerçek Herkesi Şaşkına Çevirdi! Resmen Rest Çekti... İşte O Gün!
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi! mask
Arıza Dizisi İzleyenleri Artık “Arıza” Veriyor! Büyük Şok Geldi, Başrol Öyle Bir Hamle Yaptı ki; Herkes Şok Üstüne Şok Geçirdi!
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisinde Çok Büyük Deprem! Yeni Başrol Geliyor, Kadro Değişiyor mu? Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek...
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL