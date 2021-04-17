Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Nis 2021 - 12:23- Belediyeler G: 17 Nis 2021 - 12:24

Kahramankazan Camilerinde temizlik devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ayrıca tüm camilere yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak doldurarak boş kalmamasını sağlıyor.
mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ayrıca tüm camilere yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak doldurarak boş kalmamasını sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını Ramazan ayında da tüm noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor.

AYRINTILI OLARAK TEMIZLENIYOR

Ekipler bu kapsamda ilçe genelindeki tüm cami ve mescitleri dezenfekte ediyor. Ekiplerce dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Cami ve mescitlerin bahçeleri giriş ve kapıları kapı kolları halıları ve namaz kılınan tüm alanları ile ortak kullanım alanlarında tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından cami ve mescitler cemaat için hazır hale getiriliyor.

ÜNITELER SÜREKLI DOLDURULUYOR

Kahramankazan Belediyesi ayrıca ilçedeki tüm camilere daha önce yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak yenileyerek boş kalmamasını sağlıyor. Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece vatandaşlar için sağlanan hijyenik ortama kişisel hijyen boyutunda da katkı veriliyor. Ayrıca ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenileniyor.

SÜREKLI GÖREV BAŞINDAYIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek tüm ekiplerle birlikte görev başında olduklarını söyledi. Başkan Oğuz Ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda cami ve mescitlerimizi de unutmuyoruz. Buraları dezenfekte ederek temizliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çok hassas davranıyoruz. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız diye konuştu.

# kahramankazan, ankara, cami, Ramazan, mücadele, koronavirüs

17 Nis 2021 - 12:23 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar'da Parklar Yaza Hazırlanıyor mask
Ankara Pursaklar'da Parklar Yaza Hazırlanıyor
Başkan Ramazan Şimşek’ ten Ramazan Ayı Mesajı mask
Başkan Ramazan Şimşek’ ten Ramazan Ayı Mesajı
Etimesgut zabıta ekipleri 24 saat görevde mask
Etimesgut zabıta ekipleri 24 saat görevde
Mamak Belediyesi’nden Engellilere Özel Hizmet mask
Mamak Belediyesi’nden Engellilere Özel Hizmet
Başhekim İmaç'tan, Başkan Altınok'a teşekkür ve plaket mask
Başhekim İmaç'tan, Başkan Altınok'a teşekkür ve plaket
Ankara'da et ve süt üretimini artıracak destek başladı mask
Ankara'da et ve süt üretimini artıracak destek başladı
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde... mask
Müge Anlı Canlı Yayında Utancından Resmen Yerin Dibine Girdi! Bu Nasıl Hata? Milyonlarca Kişinin Önünde...
Survivor'da Büyük Şok, O Yarışmacı Hapı Yuttu! Acun Bunu Göz Ardı Etmez, Yeni Diskalifiye mi Geliyor? Dün Resmen Deprem Oldu... mask
Survivor'da Büyük Şok, O Yarışmacı Hapı Yuttu! Acun Bunu Göz Ardı Etmez, Yeni Diskalifiye mi Geliyor? Dün Resmen Deprem Oldu...
Fahriye Evcen Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Hande Erçel Tarih Oluyor! Evcen Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki... mask
Fahriye Evcen Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Hande Erçel Tarih Oluyor! Evcen Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki...
Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok... mask
Maraşlı Dizisi Bitti! Son Karar Açıklandı, Resmi Olarak Yayından Kaldırılıyor! Yeni Sezonda Onay Yok...
Show TV'yi Canlı Yayında Polisler Apar Topar Bastı! Yaşananlar Anbean Kameralara Yansıdı; Sunucu... mask
Show TV'yi Canlı Yayında Polisler Apar Topar Bastı! Yaşananlar Anbean Kameralara Yansıdı; Sunucu...
Esra Erol'da Stüdyoyu Darmaduman Eden Aile Dramı! Twitter Çalkalanıyor... "Bu Nasıl Mümkün Olabilir, Yazık?" mask
Esra Erol'da Stüdyoyu Darmaduman Eden Aile Dramı! Twitter Çalkalanıyor... "Bu Nasıl Mümkün Olabilir, Yazık?"

GALERİ

Çankaya’dan 23 nisan’da kitap armağanı mask
Çankaya’dan 23 nisan’da kitap armağanı
Ankara Büyükşehir tarihe sahip çıkıyor! Hasanoğlan Köy Enstitüsü yeniden canlanıyor mask
Ankara Büyükşehir tarihe sahip çıkıyor! Hasanoğlan Köy Enstitüsü yeniden canlanıyor
Gölbaşı'nın Camilerine Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi mask
Gölbaşı'nın Camilerine Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi
Hercai Dizisi 68. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 68. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çankaya Belediye meclisi’nden Açelya Apartmanına destek kararı mask
Çankaya Belediye meclisi’nden Açelya Apartmanına destek kararı
Çankaya Belediye meclisi’nden Açelya Apartmanına destek kararı mask
Çankaya Belediye meclisi’nden Açelya Apartmanına destek kararı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL