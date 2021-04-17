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17 Nis 2021 - 21:16- Gündem G: 17 Nis 2021 - 21:17

Şehidin Ramazan Günaydın'ın kızından duygulandıran hareket

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Hakkari'de tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra şehir düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Günaydın'ın minik kızı Elçin'in annesine asker kepi takması duygusal anlar yaşattı.
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Hakkari'de, görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Günaydın’ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adana’ya getirildi. Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii’de tören düzenlendi.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları iştirak etti. Şehidin annesi Sultan, babası Mehmet ve eşi Serap Günaydın cenaze alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİNE DE ASKER KEPİ TAKTI

Şehit Ramazan Günaydın’ın kızı Elçin Günaydın ise babasının cenazesine asker kepiyle katıldı. Elçin, tören boyunca ağlayan annesini teselli etmeye çalıştı. Minik Elçin, bir süre sonra annesinin başına da bir asker kepi taktı.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Adana Asri Mezarlığı’na defnedildi.

 

# adana, cenaze, şehit, Ramazan

17 Nis 2021 - 21:16 Adana- Gündem

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