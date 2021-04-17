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17 Nis 2021 - 21:18- Ekonomi G: 17 Nis 2021 - 21:19

İstanbul'da kira ortalama bin 677 TL

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İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 10,81 arttı. Endeksa verilerine göre, İstanbul genelinde ortalama kira bedeli bin 667 TL olarak gösteriliyor. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu.  
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Gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve öngörüleri sunan Endeksa tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul’daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre, ortalama kira bedeli ise bin 667 TL. 

Son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. Bayrampaşa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü’nde yüzde 21, Şile’de yüzde 20, Başakşehir’de yüzde 20, Esenyurt’ta ise yüzde 18 yükseldi. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli olarak belirtiliyor.
# istanbul, emlak, ev

17 Nis 2021 - 21:18 İstanbul- Ekonomi

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