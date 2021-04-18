Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin'den maçın hakemine yaylım ateşi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında İstanbul'da Galatasaray'a 106-93 yenilen Frutti Extra Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin hakem ve federasyona ateş püskürdü.



Maç içerisinde hakemlerin tutumlarını eleştiren Sezgin, Play-Off umutlarının da mücadele içinde çalınan düdüklerle alındığını ifade etti.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sezer Sezgin, "Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu? Bugün galip gelmemize izin verilseydi, Önümüzdeki hafta Play-off a kalmak için son maçımıza çıkacaktık" ifadelerini kullandı.



Sezer ayrıca, "Yıllardır süren Onurlu mücadelemize tüm engellere rağmen devam edeceğiz" mesjaını paylaştı