Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan tarihi kitap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1914’te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergâhı İskenderiye’ye kadar uzatılan hava seyahatini, “İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati (8 Şubat-15 Mayıs 1914)” ismiyle kitaplaştırdı.

Türk pilotlarının unutulmaz kahramanlıklarına belgeleriyle yer verilen kitapta, Türk milletinin havacılığa verdiği önemi ve ilk havacılık şehitleri Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin hikayesi anlatılırken, Türk havacılık tarihi de en ince detaylarıyla genç nesillere ulaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba yazdığı takdim yazısında, 20. yüzyılın başında havacılıkla tanışan Türk tayyarecilerinin bütün teknik sıkıntılara rağmen ortaya koydukları cesaret ve sahip oldukları vatan aşkının Türk milletini yeni ufuklarla tanıştırdığını belirtti. 1914’te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergâhı İskenderiye’ye kadar uzatılan hava seyahatinin de bu çerçevede hayata geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hava seyahatinin Osmanlı İmparatorluğu ve halkı açısından başka anlamlar da taşıdığını kaydetti.

www.havaseyahati.com internet sitesinden de kitap içeriği e-kitap olarak okunabiliyor ya da sesli kitap seçeneğiyle dinlenebiliyor.