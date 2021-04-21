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21 Nis 2021 - 01:14- Gündem G: 21 Nis 2021 - 01:15

Mısır'da korkunç tren kazası! Ölü sayısı 23'e yükseldi

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Mısır'ın Kalyubiye vilayetinde 18 Nisan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 139'a yükseldiği açıklandı.
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Mısır'ın Kalyubiye vilayetinde 18 Nisan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 139'a yükseldiği açıklandı. Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Kalyubiye vilayetinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yeni gelişmelere yer verildi.

Tren kazasında ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

- 23 şüpheli tutuklandı

Açıklamada ayrıca Başsavcı Hamade es-Savi'nin kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında vatman ve yardımcısı başta olmak üzere 23 şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

Tutuklama kararının taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten kaynaklandığı ifade edilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin son açıklamasında, 18 Nisan'da Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini 97 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Mısır Ulaştırma Bakanlığı da dün ülkede yaşanan demir yolu kazalarının ardından Ulusal Demir Yolları Müdürlüğünde kapsamlı görev değişiklikleri yapıldığını duyurmuştu.

# kaza, mısır, tren

21 Nis 2021 - 01:14 AA İstanbul- Gündem

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