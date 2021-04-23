Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Nis 2021 - 21:44- Gündem G: 23 Nis 2021 - 21:45

23 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de 49 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi. Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
# Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 23 Nisan 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, Bugünkü vaka sayısı son dakika haberleri

23 Nis 2021 - 21:44 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tartışmalar Sürerken Merkez Bankası Rezervlerini Açıkladı! İşte Rakamlar! mask
Tartışmalar Sürerken Merkez Bankası Rezervlerini Açıkladı! İşte Rakamlar!
İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? mask
İçişleri Bakanlığı Genelge ile duyurdu! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? 22-23-24 Nisan 2021 sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman?
Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı mask
Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
Mısır'da korkunç tren kazası! Ölü sayısı 23'e yükseldi mask
Mısır'da korkunç tren kazası! Ölü sayısı 23'e yükseldi
Çevresel faktörler insan beynini etkiliyor mask
Çevresel faktörler insan beynini etkiliyor
Şehidin Ramazan Günaydın'ın kızından duygulandıran hareket mask
Şehidin Ramazan Günaydın'ın kızından duygulandıran hareket
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor... mask
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor...
Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu... mask
Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu...
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu... mask
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu...
Survivor'da Çok Acil Durum! Alarmlar Çalmaya Başladı, O Yarışmacı Son Dakika Kararıyla Veda Ediyor! Bir Gecede Oldu... mask
Survivor'da Çok Acil Durum! Alarmlar Çalmaya Başladı, O Yarışmacı Son Dakika Kararıyla Veda Ediyor! Bir Gecede Oldu...
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet… mask
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı! mask
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı!

GALERİ

Mamak’ta 23 Nisan Otobüsü ile Bayram Coşkusu mask
Mamak’ta 23 Nisan Otobüsü ile Bayram Coşkusu
Sincan'da Başkan Ercan koltuğunu minik ziyaretçilerine devretti mask
Sincan'da Başkan Ercan koltuğunu minik ziyaretçilerine devretti
Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı? mask
Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı?
Ankara Kahramankazan'da 23 Nisan coşkusu! mask
Ankara Kahramankazan'da 23 Nisan coşkusu!
Bir Zamanlar Çukurova İzleyenleri Sevinçten Havaya Uçacak! Final Deniliyordu, İptal! "Herkes İşine Bakacak..." mask
Bir Zamanlar Çukurova İzleyenleri Sevinçten Havaya Uçacak! Final Deniliyordu, İptal! "Herkes İşine Bakacak..."
Keçiören’de üstü açık otobüsle 23 nisan coşkusu mask
Keçiören’de üstü açık otobüsle 23 nisan coşkusu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL